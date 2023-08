Haïti: face à la violence des gangs, une situation sécuritaire intenable pour les habitants

Dans la zone de Rosemberg et Lilavois au nord de Port-au-Prince, c’est la panique chez les résidents. Certains sont restés cloîtrés chez eux, d’autres ont fui leur domicile. La raison: des affrontements entre des bandes armées qui veulent élargir leur territoire, selon certains résidents. Jusqu’à ce samedi 19 août, la situation était très tendue où des tirs retentissaient dans ces quartiers.

Des femmes et des enfants qui se sont échappés de la violence des gangs pour se réfugier dans un centre d’accueil vivent dans des conditions difficiles rapporte notre correspondante à Port-au-Prince, Marie André Bélange. Ces femmes appellent à l’intervention des autorités. À Carrefour-Feuilles, malgré le calme apparent, des détonations sont entendues dans la zone, confie un résident qui a requis l’anonymat.

« La police nationale est dépassée »

Cet autre habitant du quartier Carrefour-Feuilles a quitté le quartier mardi 15 août avec sa famille. Il en veut beaucoup au gouvernement qui n’a rien fait pour les protéger: « On a besoin d’aide parce que la police nationale est dépassée. Les forces armées d’Haïti, c’est une jeune force et elles sont également dépassées. Donc, on a besoin de l’aide internationale. On ne devrait pas demander de l’aide aux étrangers pour nous aider à combattre nos propres frères haïtiens, mais à l’heure actuelle, on a besoin de l’aide internationale pour résoudre ce problème de l’insécurité. »

Cet habitant estime aussi qu’une fois le problème de l’insécurité résolu, une autre aide internationale sera nécessaire afin que la population choisisse ses dirigeants:« Parce que nous, Haïtiens, on sait et on connait les gens qui sont honnêtes et qui sont dignes de diriger Haïti. Mais malheureusement, à chaque fois que nous devons choisir nos propres dirigeants, ou à chaque fois que nous avons choisi, il y a eu une main de l’international, parce que la politique, c’est complexe, mais aussi parce qu’il y a des intérêts financiers et des intérêts économiques. À l’heure actuelle, il serait bête de vouloir déstabiliser Haïti encore plus. Haïti ne représente aucune menace pour aucun pays de la zone, ni pour le reste du monde. »

Mesures urgentes

Selon les Nations unies, au moins 2 439 personnes ont été tuées et 902 autres blessées entre le 1er janvier et le 15 août 2023. Dans le même temps, plus de 310 morts présumés de gangs ont été lynchés par la population et des groupes d’auto-défense. Le Haut-commissaire de l’ONU, Volker Türk, continue d’appeler à des mesures urgentes en vue du déploiement en Haïti d’une force multinationale non-onusienne pour soutenir la police face à cette insécurité insoutenable pour le plus en plus d’Haïtiens.