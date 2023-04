Haïti: Une Violence Envahissante

Ils vivent depuis avec la peur aux ventres.

Plus de 130 Personnes tuées et de 300 disparus depuis Janvier 2023 en Haïti. Ce qui conduit l’ONU a faire le dépouillement en urgence afin de faire sortir les habitants dans l’extrême violence qui frappe le pays.

La guère des gangs prends de plus en plus d’ ampleur et l’État perd de plus en plus le contrôle du territoire Haïtien.

Les Haïtiens sont dans l’obligation de fuir leurs pays pour trouver refuge aux USA dans l’optique de ne pas faire face a la violence. Malheureusement, cette procédure n’aboutit pas toujours.

Certains individus affirment de ne pas vivre réellement a cause de l’insécurité

la population crie a l’aide mais les autorités manquent de force vis a vis de cette situation.