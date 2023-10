Haute autorité de la Bonne gouvernance : N’Golo Coulibaly passe la main à Zoro Epiphane Ballo

L’économiste N’Golo Fatogoma Coulibaly cède son fauteuil de président de la Haute autorité de la Bonne gouvernance (Habg), ce vendredi 20 octobre 2023 au magistrat hors hiérarchie Zoro Epiphane Ballo. La passation des charges est prévue à la salle de conférence de l’institution à Cocody-Riviera 4, siège de l’institution.

C’est par décret N° 2017 – 478 du 20 juillet 2017, que N’golo Fatogoma Coulibaly a été nommé président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. Son mandat avait pris fin en juillet 2020. Il a été reconduit dans ses fonctions pour trois autres années.

Ancien ministre de la Promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des Capacités et de la lutte contre la corruption de Côte d’Ivoire, Zoro Epiphane Ballo prend les rênes d’une institution qu’il connait les attributions. En qualité de ministre de la promotion de bonne gouvernance, il a déjà géré les dossiers concernant la lutte contre la corruption.

La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance est un organe du dispositif de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées mis en place par le Gouvernement de Côte d’Ivoire. Ce dispositif s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan National de Bonne Gouvernance et de Lutte contre la Corruption. Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2013-661 du 20 septembre 2013, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance est chargée entre autres d’élaborer et mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte contre la corruption ; Coordonner et de superviser et assurer le suivi de la mise en œuvre des politiques de prévention et de lutte contre la corruption.

Le premier président de la Habg était le magistrat hors hiérarchie René François Aphing-Kouassi. Il a pris officiellement fonction à la tête de cette institution le 5 septembre 2014. Cette institution est présidé par Seydou Elimane Diarra du 24 mars 2015 à 2017.