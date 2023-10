Haute autorité de la bonne gouvernance : N’Golo Coulibaly souhaite « plein succès » à son successeur

Le Secrétaire général de la présidence, Cissé Addourhamane a présidé la cérémonie de passation de charges entre l’ancien président de la haute autorité de la bonne gouvernance(Habg) et son successeur Zoro Bi Ballo Epiphane. « Le président Epiphane Zoro Bi Ballo, mon cher frère, je dirai que vous en avez les capacités, et le terrain ne vous est pas inconnu, alors je vous souhaite un plein succès dans cette nouvelle mission qui vous est assignée », a déclaré le vendredi 20 octobre 2023 au siège de l’institution à Cocody le président N’Golo Coulibaly. Au cours de cette passation de charge, le Président N’Golo Coulibaly a passé en revue ces actions menées pendant six années passées à la tête de cette institution. « Ainsi, les actions réalisées par la Habg combinées avec les efforts des autres partenaires et acteurs impliqués dans la lutte contre la corruption, ont permis à notre pays d’enregistrer, au cours de la dernière décennie, des avancées importantes. Ces performances de la Côte d’Ivoire sont reconnues

par les organismes internationaux tels que Transparency International, « Millenium Challenge Corporation (Mcc) » et la Fondation Mo Ibrahim », a-t-il déclaré.

Le président Epiphane Zoro Bi Ballo et N’Golo Coulibaly.

A son tour le nouveau président de la Habg, Epiphane Zoro Bi Ballo, s’est engagé à veiller « à ce que chaque structure, chaque cadre, chaque agent, chaque homme et femme, ait le plaisir de participer à la noble vision d’une Nation forte, fière et heureuse où la corruption est structurellement réduite et l’intégrité la norme ». Et de conclure en ces termes : « Je saurai me montrer déterminé et implacable vis-à-vis de ceux qui voudront prendre quelques libertés avec les deniers publics et leur rappeler que nul n’est au-dessus de la loi, déformation professionnelle sans doute oblige ». Abdourahmane Cissé, le secrétaire général de la présidence ivoirienne a salué la qualité de la gestion du président N’Golo Coulibaly et les résultats obtenus qui ont contribué, de son avis, à renforcer la lutte contre la corruption.

La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance est un organe du dispositif de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées mis en place par le Gouvernement de Côte d’Ivoire. Ce dispositif s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan National de Bonne Gouvernance et de Lutte contre la Corruption. Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2013-661 du 20 septembre 2013, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance est chargée entre autres d’élaborer et mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte contre la corruption ; Coordonner et de superviser et assurer le suivi de la mise en œuvre des politiques de prévention et de lutte contre la corruption.

Le premier président de la Habg était le magistrat hors hiérarchie René François Aphing-Kouassi. Il a pris officiellement fonction à la tête de cette institution le 5 septembre 2014. Cette institution est présidé par Seydou Elimane Diarra du 24 mars 2015 à 2017.