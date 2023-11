Haute couture : Olivia Perez, créatrice d’élégance depuis Abidjan !

Un visage, Olivia Perez, assoit sa notoriété dans la haute couture africaine. L’ambassadrice du FAP 2023 (Festival Abidjan Pagne) attire de plus en plus de regards à travers le monde par ses créations qui repoussent toujours plus les limites de la créativité et de l’innovation. Il me fallait la rencontrer, surtout après tout le bien que me disent d’elles des amis français de son secteur d’activité.

Trois mois après avoir quitté Abidjan, je suis de nouveau dans la capitale ivoirienne pour honorer mon rendez-vous avec Olivia Perez, la styliste qui fait briller les yeux des professionnels de la mode. Notre rendez-vous fixé à 11h se fera à son atelier situé en face de la Pharmacie DU PALM CLUB dans la commune de Cocody.

Circulation d’Abidjan oblige, j’arrive sur les lieux avec une vingtaine de minutes de retard. Mais attention, j’ai pris le soin de prévenir Olivia de mon éventuel retard et la réponse de cette grande dame n’a pas manqué de me surprendre. Olivia Perez m’a répondu « Tu peux même venir avec 30 minutes de retard », sur un ton agréable qui traduit sa légendaire bonne humeur.

J’arrive sur place et me voilà accueilli dans une bonne ambiance par Olivia en personne. Après une visite de son atelier, nous échangeons dans son bureau. Et là, la magie opère. Olivia Perez me montre des photos de ses dernières créations, de véritables pépites. Face à mon émerveillement, elle décide de me faire toucher du doigt ces créations et là, plusieurs costumes d’une grande qualité défilent sous mes yeux.

Olivia est en effet une styliste ivoirienne passionnée de mode. Après une carrière accomplie en banque, elle a décidé de vivre du travail de ses rêves. Et vous savez quoi ? Elle a émergé comme une force incontournable dans la mode contemporaine. Basée à Abidjan, la capitale de la Côte d’Ivoire, elle a su conquérir un public international, de Paris à Cotonou et de bien d’autres capitales, grâce à la vision unique et audacieuse de son art.

Création : Olivia Perez (Côte d’ivoire)

Olivia excelle dans la création de pièces aussi bien adaptées à la haute couture qu’au prêt-à-porter. Ses créations allient le raffinement de la haute couture à la praticité du prêt-à-porter, offrant ainsi une élégance accessible à un large éventail de passionnés de mode.

Je ne vais d’ailleurs pas échapper à la séance d’essayage à laquelle a dû se plier avec beaucoup de bonheur ma collègue Ambre Delcroix lors de son dernier voyage à Abidjan pour le Festival Abidjan Pagne.

Mais comment je me trouve trop beau dans les tenues d’Olivia ? Rire…! Mais je ne vous montrerai rien du tout. Je vais garder ces belles images pour moi… Mais poursuivons.

En tant que créatrice, Olivia ne se contente pas de suivre les tendances, elle les crée. Son expertise en création textile, en design de mode, se manifeste à travers des pièces uniques qui reflètent son ingéniosité artistique et son souci du détail.

La silhouette distinctive de ses créations témoigne de sa maîtrise du patronage. Olivia sculpte des lignes élégantes qui s’adaptent à une diversité de morphologies, permettant à chacun de trouver son style unique.

Mme Perez accorde une attention particulière aux choix des tissus et textures. Ses créations témoignent de la richesse de la palette qu’elle exploite, créant des pièces où l’élégance se marie harmonieusement avec la diversité des couleurs.

L’engagement écologique de la mode africaine

Soucieuse de l’environnement, Olivia Perez s’engage à préserver la planète. En collaboration avec des partenaires, elle explore le recyclage de matériaux inattendus pour façonner des pièces élégantes, démontrant ainsi qu’il est possible de marier la mode et la durabilité.

L’élégance et la praticité d’Olivia Perez

Les défilés de mode orchestrés par Olivia sont des expériences visuelles captivantes, où chaque tenue raconte une histoire. Les accessoires glamours complètent ses créations, ajoutant une touche finale qui transcende l’ordinaire.

Une personne sonne à la porte, c’est Evelyne Ily. Elle vient de briller au dernier FESPACO dans le film « Mami Wata ». La talentueuse artiste-réalisatrice a une séance de travail avec la styliste pour une tenue. Elle doit participer à un évènement le soir même. J’assiste d’un œil curieux à ses échanges avec Olvia qui dégage quelques pistes pour la sublimer.

En résumé, Olivia Perez est une personnalité solaire avec un grand charisme. Elle ne peut qu’influencer positivement le milieu de la mode ivoirienne et africaine à travers sa vision qui transcende les frontières, mélange l’art et la couture tout en préservant l’avenir de notre planète par l’usage de matériaux recyclés, mais somptuosités.

Nous avons passé ensemble 3 bonnes heures que je n’ai jamais vu passer, tant il y avait de belles choses à voir et de belles histoires à écouter.