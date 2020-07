Henriette Konan Bédié présente ses “Yakos” à la mère de Gon Coulibaly

La présidente de la fondation SERVIR ,à la tête d’une délégation, à apporter son soutien et celui de son époux Henri Konan Bédié à la famille du premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ce vendredi 10 juillet 2020, à la résidence de la mère du défunt Fatoumata Gon Coulibaly.

《Madame Henriette Bedie et son époux Henri Konan Bédié me charge de vous dire yako》s’est exprimé Ehouman Bernard, porte-parole de la délégation.

Monsieur Mamadou Coulibaly, parlant au nom de la famille Gon Coulibaly a rappelé les liens entre les familles Gon Coulibaly et Bedie à travers les alliances tissées par feu Felix Houphouët Boigny avec les familles Peleforo Gon Coulibaly et Yacouba sylla.

Comments

comments