Herbert Wigwe décède dans un crash d’avion

Le milliardaire nigérian Herbert Wigwe, patron d’Access Bank, est mort dans un accident d’avion en Californie aux USA. Selon les premières informations rapportées, sa femme et son fils étaient également à bord de l’appareil, et aucun survivant n’a encore été retrouvé jusque-là.

Le milliardaire nigérian Herbert Wigwe victime d’un accident d’avion

Le drame est survenu dans la soirée du vendredi 09 février 2024. Le banquier se rendait à Las Vegas avec sa famille quand l’irréparable s’est produit. New York Times a rapporté que jusqu’au samedi matin, aucun survivant n’a été retrouvé sur les lieux de l’accident.

Le départ tragique de Wigwe a suscité tristesse et émoi. Sur le réseau social X, le ministre nigérian de l’Aviation, Festus Keyamo, a exprimé sa peine. « La perte tragique de mon ami, frère et voisin non loin de Lagos, Herbert Wigwe, co-fondateur d’Access Bank, PDG d’Access Holdings et fondateur de l’Université de Wigwe, est très dévastatrice », a-t-il écrit.

Ancien consultant chez Coopers & Lybrand, Herbert Wigwe a fait valoir ses compétences chez Capital Bank, GTBank avant de devenir patron d’Access Bank. Il a racheté cette banque en 2002 en partenariat avec Aigboje Aig-Imoukhuede.