Heurts au Sénégal après la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko

Le mercredi 31 mai s’est ouvert un dialogue national au Sénégal, dans un contexte de tension. La conférence a été initiée par le président Macky Sall et vise à aborder les questions clés affectant le pays afin d’apporter la paix et la stabilité sociale, a déclaré le président Macky Sall. Plusieurs personnes, dont certains députés de l’opposition, ont boycotté l’événement dans le même temps, la condamnation d’Ousmane Sonko et les manifestations y relatives risquent de perturber les 2 semaines de travaux.

Au Sénégal, le dialogue national pour discuter de la situation sociopolitique, de la gestion des ressources pétrolières et gazières et d’autres questions a été lancé mercredi 31 mai par le président sénégalais Macky Sall. Des dirigeants du gouvernement, des partis d’opposition, de la société civile et des organisations syndicales ont répondu à l’appel au dialogue lancé par le président Sall. Le dialogue intervient alors que le pays traverse une situation politique tendue exacerbée par les déboires judiciaires de l’opposant Ousmane Sonko qui écope de deux ans de prison ferme, condamnation qui l’écarte de la course à la présidentielle de 2024 et le flou entretenu jusque-là par le président Sall sur un éventuel mandat.

L’échéance électorale présidentielle de février 2024 s’impose d’elle-même comme sujet de dialogue. Je voudrais dire ici que le Gouvernement prendra toutes les dispositions nécessaires pour organiser une élection paisible, démocratique, libre et transparente comme notre pays sait si bien le faire y compris récemment en janvier et juillet 2022. Macky Sall , Président de la République

Même si les termes de références n’ont pas encore été déclinés, le président Sall a présenté des pistes de réflexion pour le volet politique.