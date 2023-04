Historique. Xavi libère un «garçon» de 15 ans et le compare même à Messi

Lamine Yamal est entré, ce dimanche, directement dans l’histoire du centenaire de Barcelone, en devenant le plus jeune joueur à avoir fait ses débuts pour l’équipe principale, à seulement 15 ans, après avoir été lancé sur le terrain dans la déroute appliquée au Real Betis, par 4-0.

Après le coup de sifflet final, au Camp Nou, l’entraîneur de l’équipe blaugrana, Xavi Hernández, n’a pas lésiné sur les éloges adressés à l’attaquant : «Il est similaire à Messi et Ansu [Fati] en termes de talent inné. Il est une personne qui n’a pas l’air d’avoir 15 ans».

«Je lui ai dit d’essayer des choses. A 15 ans, c’est un talent et un joueur spécial. Il a déjà montré qu’il l’était. Il n’a pas peur. Il a eu l’occasion de marquer, il a aidé, et quand on le voit à l’entraînement, tu vois qu’il peut être très grand et important, à partir de maintenant», a-t-il commencé par déclarer.

«Il a un talent pour jouer à partir de la zone des trois-quarts vers le haut, ce qui est difficile à trouver dans le football mondial. Il s’associe bien et est intelligent», a-t-il poursuivi, dans des déclarations reproduites par le journal espagnol Mundo Deportivo.

«Il est plus mature que son âge. Personnellement, je le vois préparé, à l’entraînement, et il peut faire la différence. Il peut marquer une étape au club», a-t-il ajouté.