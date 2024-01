Hommage à Amadou Thiam

Il y a 15 ans, le 6 janvier 2009, Amadou Thiam s’éteignait à l’âge de 85 ans à Rabat au Maroc. Né en 1923 au Sénégal, il s’installe en Côte d’Ivoire en 1946. Après deux années, il épouse Marietou Sow, la nièce de Félix Houphouët-Boigny. De cette union naîtront 7 enfants, 5 garçons et 2 filles. Après avoir obtenu un diplôme en journalisme, il commence sa carrière en 1956 en devenant le premier reporter africain de Radio Abidjan. En 1959, il occupe le poste de directeur de cette station de radio. Il sera par la suite le premier directeur de radio Cote d’Ivoire dès sa création en 1961.

Le 15 février 1963, il est nommé ministre de l’Information dans le deuxième gouvernement de Félix Houphouët-Boigny, une fonction qu’il occupera pendant 6 mois. En septembre 1963, il est arrêté et incarcéré avec une centaine d’autres individus soupçonnés d’être impliqués dans un complot contre Houphouët. Innocenté, il est ensuite nommé ambassadeur de Côte d’Ivoire au Maroc. Le jeudi 10 novembre 1966, il présente ses lettres de créances au Roi Hassan II. Après un séjour de 11 ans à Rabat, la famille Thiam et ses 7 enfants rentrent à Abidjan.

Le 16 février 1978, Amadou Thiam fait un retour au gouvernement en tant que ministre de l’Information. Il endosse également la casquette de Directeur Général de Fraternité Matin. A la fin de l’année 1978, il dévoile un plan ambitieux: la couverture totale de la radio et de la télévision. En raison de contraintes économiques, l’État ne peut financer qu’une partie du projet, dont le montant s’élève à 75 milliards de FCFA. Plusieurs émetteurs de l’intérieur du pays seront rénovés ou remplacés et un vaste programme de formation sera mis en place pour tous les employés de la RTI et de Fraternité Matin.

À la maison, Amadou et sa femme sont fiers de leurs enfants. Daouda, l’aîné, est un ingénieur diplômé de l’École Nationale Supérieure de Chimie de Paris et de Wharton University. Papa Ababacar, le cadet, obtient un doctorat d’Histoire de la Sorbonne. Augustin, est titulaire d’un doctorat en Médecine à l’Université Nationale de Côte d’Ivoire. Abdel Aziz est ingénieur de l’École Centrale de Paris. Enfin, Tidjane, le benjamin, se distingue en devenant le premier Ivoirien admis à l’École Polytechnique.

1983 est l’ année la plus importante de sa gouvernance. Il introduit une carte nationale pour les journalistes et construit un siège pour leur syndicat, consolidant le professionnalisme dans le domaine. En septembre, il inaugure les nouveaux locaux de la station régionale RTI Bouaké, qui commence à diffuser ses directs en couleur. Le 9 décembre, il lance Canal 2, la seconde chaîne de télévision du pays, qui ne couvre que la ville d’Abidjan. Cependant, 1984 est teintée de tristesse avec le décès de Mariétou son épouse à l’âge de 53 ans.

En mars 1986, il réalise une avancée majeure en annonçant la couverture du territoire à 100% par la radio nationale, une étape cruciale dans son plan de couverture totale de la radio et de la télévision. Fort de cette réussite, il quitte le ministère de l’Information le 10 juillet 1986, prenant le rôle de ministre d’État. En septembre 1988, lors d’un léger remaniement ministériel, il quitte le gouvernement pour reprendre son poste d’ambassadeur de Côte d’Ivoire au Maroc, une position qu’il occupe jusqu’à sa retraite en 1997.

Le nom d’Amadou Thiam restera gravé a jamais dans les annales, comme celui du ministre dont les enfants auront aussi eu rang de ministre. Tidjane a été ministre de la Planification sous Bédié, Daouda ministre de l’Énergie pendant la transition militaire, Abdel Aziz ministre des Transports sous Gbagbo et Augustin, actuel ministre gouverneur du District Autonome de Yamoussoukro.