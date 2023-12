Hommage : Le “Souvenir Français” se souvient d’Houphouët-Boigny

Le jeudi 7 décembre à Yamoussoukro, la Délégation générale du ‘’Souvenir Français’’ en Côte d’Ivoire organise une cérémonie mémorable pour marquer les 30 ans du départ de Félix Houphouët-Boigny, premier Président de la République de Côte d’Ivoire et architecte des liens France-Côte d’Ivoire.

« Félix Houphouët-Boigny, figure politique d’envergure, a été un acteur incontestable dans l’établissement des relations durables entre la France et la Côte d’Ivoire, transcendant les frontières pour façonner le visage de l’Afrique contemporaine. La date du jeudi 7 décembre à Yamoussoukro marquera ainsi un temps fort de réflexion et de reconnaissance envers l’héritage remarquable laissé par Félix Houphouët-Boigny », a confié Me Gnakouri Djiriga Amos, président de la Délégation générale du “Souvenir Français” et chef d’orchestre de cette commémoration placée sous le signe du souvenir et de la reconnaissance.

Elle sera marquée par le dépôt d’une gerbe de fleurs, suivi d’allocutions et de témoignages, et d’une visite des réalisations emblématiques de Félix Houphouët-Boigny.

Notons que l’événement est organisé sous l’égide de l’Ambassade de France en Côte d’Ivoire et en collaboration avec l’Union des Français de l’étranger.