Hommage national: “le RDR,votre covid19 n’existe plus quoi?” ( Serges Kassy)

Serges Kassy n’a pas été souple avec le Rdr-Rhdp à l’issue de la cérémonie d’hommage national au défunt premier ministre Amadou Gon Coulibaly ce mardi 14 juillet 2020 à l’esplanade du palais présidentielle. L’évènement s’est tenu comme si la COVID-19 était une illusion en Côte d’Ivoire. La colère de l’artiste ne s’est pas fait attendre pour s’abattre sur le pouvoir en place.

« Quand je vois ces images des obsèques de Gon, avec ce monde entassé, j’ai envie de dire, bande de troubadour, remboursez l’argent prit à Emma Louhess lors sa fête anniversaire

organisée chez elle, et à tous ceux, qui ont subit ses amendes.

Donc quand c est le RDR, votre COVID-19 n’existe plus quoi?. L’ inconscience notoire, et le deux poids deux mesures. » Serges Kassy

Rappelons qu’à la date du 13 juillet 2020; la Côte d’Ivoire enréregistre 12 872 cas confirmés dont 6 810 personnes guéries, 84 décès et 5 978 cas actifs selon le communiqué du ministère. de la santé et de l’hygiène publique.

Un deuil national de huit jours, en raison du décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, est décrété du vendredi 10 au vendredi 17 juillet 2020.

Ces jours de deuil seront marqués par la mise en berne des drapeaux sur toute l’étendue du territoire national et dans les ambassades de Côte d’Ivoire à l’étranger.

Sapel MONE

