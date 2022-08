«Humblement, je demande pardon», les excuses d’Eunice Zunon après sa bagarre avec Ténor

Après sa violente bagarre avec le rappeur camerounais Ténor dont la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux, l’humoriste ivoirienne Eunice Zunon a présenté ses sincères excuses au peuple ivoirien, africain, et international.

Après deux jours d’indifférence sur les polémiques suscitées par sa bagarre avec Ténor, Eunice Zunon a brisé le silence dans la nuit du jeudi au vendredi 26 août 2022. Dans un message publié sur sa page Facebook, l’ex du rappeur camerounais Ténor s’est excusée pour cette scène de ménage distillée sur les réseaux sociaux.

« Humblement, je demande pardon. Ces derniers jours, la toile s’embrase suite à une vidéo devenue virale. Ladite vidéo me montre en plein dans une scène de ménage, une bagarre entre Thierry Mengoumou Ayia plus connu sous le pseudonyme de Ténor et moi Zunon justine Christiane Eunice connu sous le pseudonyme Eunice Zunon. Depuis lors, ils sont nombreux mes proches, amis et connaissances qui me joignent pour en savoir davantage. Avant tout propos, je voudrais présenter à la nation entière, mes sincères regrets et excuses », a écrit Eunice Zunon.

Selon celle qui se fait appelée Bébé Bouche pointue, l’Education que la Côte d’Ivoire lui a donnée n’est pas celle que tentent de réverbérer certaines personnes, à travers cette vidéo diffusée à foison, pour satisfaire certains desseins inavoués. « Qu’il me soit permise de ne pas entrer, ce jour, dans les détails de cette affaire dont nous aurions dû épargner les populations ivoiriennes et camerounaise déjà confrontées à d’autres aspérités socioéconomiques au quotidien », a-t-elle souhaité.

La vie en couple n’est jamais un fleuve tranquille

C’est pourquoi, elle a préféré s’excuser pour le désagrément créé par la diffusion de la vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. « Aujourd’hui, je voudrais, avec humilité, demander pardon à tout un chacun pour ces images qui ne me grandissent pas et ne m’honorent guère. J’ai reçu une éducation rigoureuse, ancrée dans des valeurs de respect de l’autre, de retenue et de contrition de la part de mes parents. Seulement, et cela est une réalité vécue de tous, la vie en couple n’est jamais un fleuve tranquille. Il y a des couacs, des hauts et des bas », peut-on lire dans son message.

Selon elle, ces couacs peuvent naturellement pousser à l’agacement, au stress et à certaines attitudes pas toujours appréciables. « Sans jeter la pierre à qui que ce soit car je ne veux pas, par cette publication, tirer la couverture vers moi, je veux juste demander l’indulgence des uns et des autres vis-à-vis de ma modeste personne », a-t-elle ajouté.

Attiser la haine de l’autre pour…

Dans son message, Eunice Zunon a tenté de restructurer les débats pour éviter les attaques inutiles contre, une personne ou un pays. « En plus, qu’il me soit permis de m’adresser à certains extrémistes qui veulent réveiller de vieux démons en attisant la haine de l’autre pour muer cette affaire en conflit entre Ivoiriens et Camerounais. Cette affaire doit être circonscrite dans les proportions qui sont les siennes : une scène de ménage. Pas plus », a-t-elle expliqué.

Toutefois, Eunice Zunon n’est plus revenue sur sa relation avec Ténor ou les circonstances de cette bagarre qu’elle tente d’oublier. Tout ce qu’elle espère est que « le temps saura panser les blessures ».

Comments

comments