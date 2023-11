Hymne de la CAN 2023 : “Akwaba”, l’œuvre musicale qui va rythmer les 5 stades de la compétition

Dans quelques semaines seulement, la Côte d’Ivoire accueillera pour la deuxième fois de son histoire la Coupe d’Afrique des Nations. Cette 34ème édition de la CAN TotalEnergies qui, selon les vœux du Comité d’Organisation de la CAN (COCAN), sera l’une des plus belles jamais organisées, a un hymne officiel réalisé par des artistes africains reconnus mondialement.

Du 13 janvier au 11 février 2024, la Côte d’Ivoire sera la terre du football africain. Cinq stades flambant neufs construits à Abidjan, Korhogo, Bouaké, San Pedro et Yamoussoukro, accueilleront les différentes rencontres de la compétition.

Avant la grand-messe du football africain, le COCAN annonce la couleur en produisant «Akwaba», l’hymne officiel de cette 34ème édition de la CAN. «Akwaba» « Bienvenue » (en langue Akan), a été dévoilé au public le 12 octobre 2023, à l’occasion du tirage au sort de la compétition à Abidjan.

L’œuvre musicale a été écrite par le jeune musicien congolais Dany Synthé et interprétée par un collectif intercontinental composé du groupe ivoirien Magic System, de la star égyptienne Mohamed Ramadan et de la fierté nigériane Yemi Alade.

A’salfo, leader du groupe ivoirien Magic System, l’un des maîtres artisans de cet hymne a déclaré au cours d’une interview: « Le contenu de cet hymne a été conçu à partir de la déclinaison du thème qui a été donné à la Coupe d’Afrique des Nations édition 2023. C’est la CAN de l’hospitalité, alors c’est un hymne rassembleur dans lequel nous avons prôné le message de solidarité, d’amour, d’amitié, d’unité entre pays et déclaré que quelle que soit votre origine ou la langue que vous parlez, en Côte d’Ivoire, vous allez vous sentir chez vous ».

«Akwaba», disponible sur toutes les plateformes d’écoute via ce lien, sera joué dans les 5 stades de la compétition avant et après les matches. « L’hymne se comporte très bien. Nous étions déjà, deux jours après sa sortie, à plus de 500 000 écoutes sur les plateformes légales de streaming. C’est largement au-dessus de nos espérances, parce que c’est rare de voir un hymne de compétition créer autant d’engouement à part celui de la Coupe du monde», a ajouté A’salfo.

Cette identité musicale de la compétition a été minutieusement préparée pendant plus d’un an par les équipes d’Universal Music Africa (UMA). Son directeur général Franck-Alcide Kacou, au cours d’une interview a exprimé toute sa satisfaction: « Il devient de plus en plus difficile de dissocier la culture et le sport en Afrique. La CAN est aussi pour nous un grand rendez-vous culturel et je vous laisse imaginer la fierté qui est la nôtre d’avoir l’opportunité de laisser l’empreinte musicale officielle de la compétition. »

Grâce à un comité d’organisation ambitieux, des infrastructures de qualité et un sens de l’hospitalité hors pair, la Côte d’Ivoire se prépare à être un hôte exceptionnel pour cette Coupe d’Afrique des Nations 2023.