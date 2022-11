«Il est jaloux de moi»

Wayne Rooney et Gary Neville étaient les coéquipiers de Cristiano Ronaldo lors du premier passage du Portugais à Manchester United mais n’a pas épargné les critiques envers CR7 ces derniers mois. Dans l’interview de Piers Morgan, Cristiano a secoué les deux.

«Je ne sais pas pourquoi Rooney me critique autant. Es-tu jaloux de moi ? Probablement parce qu’il a mis fin à sa carrière au milieu de la trentaine et que je joue toujours au plus haut niveau. Les gens peuvent avoir l’opinion qu’ils veulent mais ils ne savent pas ce qui se passe à l’intérieur du club et dans ma vie. Ils ne devraient pas seulement écouter un point de vue, ils devraient aussi écouter le mien, car si vous ne connaissez pas toute l’histoire, il est facile de pointer du doigt».

Ensuite, Cristiano Ronaldo règle son compte avec les deux anciens joueurs. «Peut-être qu’ils me critiquent pour être plus célèbre, ils utilisent le nom et ils ne sont pas stupides. Je m’en rends même compte, mais je dois continuer ma vie. C’est dur de voir des joueurs qui étaient avec toi dans le vestiaire parler de toi comme ça. Je ne vais pas mal dormir à cause de ça mais ce n’est pas bon», a déclaré l’attaquant de l’équipe nationale.

