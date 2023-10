“Il faut croire en cette équipe de Côte d’Ivoire ”

Quelle analyse faites-vous après les 2 matchs que l’équipe nationale vient de livrer contre le Maroc et l’Afrique du Sud ?

Les matchs contre le Maroc et l’Afrique du Sud ont été de très bons tests. Ce fut des rencontres très importantes pour la Côte d’Ivoire qui organise sur son sol la prochaine Coupe d’Afrique des nations (Can 2023). Autre chose que je retiens de ces 2 matchs amicaux, c’est que Sébastien Haller est progressivement en train de reprendre confiance. Je sais ce qu’il traverse et le fait qu’il marque 2 buts en autant de sorties est bon pour son moral. En tout cas, je suis très content pour lui, parce qu’il est le leader de l’attaque des Éléphants.

Justement, Haller a du mal à être le « tueur » que les Ivoiriens recherchent…

Je pense que c’est l’un des chantiers de Jean-Louis Gasset en le maintenant sur le terrain. Il connaît les qualités d’attaquant du joueur. Il doit faire en sorte que l’équipe joue autour de lui. Comme ils l’ont fait en 2e mi-temps mardi soir. Lorsque le coach a procédé au remplacement de Wilfried Zaha, Sangaré Ibrahim et Jonathan Bamba au profit de Max Gradel, Oumar Diakité et Hamed Traoré, je me suis dit qu’Haller, dès cet instant, allait recevoir des ballons et qu’il lui revenait d’être concentré et vigilant. Et je n’ai pas eu tort.

Il faut surtout saluer le coaching payant de l’entraîneur. En tout cas, ses remplacements, sur ce match, lui ont donné raison. Contrairement à celui contre le Maroc.

Que pensez-vous des jeunes loups du sélectionneur national ?

Ce sont de très bonnes pioches. À commencer par Evan N’Dicka en défense, Adingra… Avez-vous remarqué Traoré Hamed contre l’Afrique du Sud ? Il a été très bon. Et puis Oumar Diakité, il ne faut pas le brûler. C’est un joueur d’avenir. Il est très jeune et très bon. Il serait inquiétant, s’il n’arrivait pas à se créer des occasions de but. Oumar a la fougue et son insouciance qui font de lui un joueur intéressant.

Comment trouvez-vous les prestations de l’entraîneur Jean-Louis Gasset ?

Autant l’Afrique du Sud a sur son banc Hugo Broos qui est un entraîneur expérimenté, qui gagné une Coupe d’Afrique des nations, on avait, en face, un Jean-Louis Gasset qui n’est pas moins nanti. Il a été entraîneur adjoint de l’équipe de France et de Psg. C’est un technicien que j’ai connu quand je suis arrivé à Montpellier, dans le championnat français, à l’époque. C’est un fin tacticien. Et il l’a démontré contre l’Afrique du Sud en donnant la réplique, en seconde mi-temps, à Broos, en injectant du sang neuf à son équipe. Ce qui a permis de rétablir la parité au score à la 67e minute de jeu.

Les Ivoiriens peuvent-ils compter sur leurs Éléphants lors de cette Can ?

Pourquoi pas ? En tout cas, pour ce que j’ai vu, j’appelle à croire en cette équipe. Elle regorge de joueurs talentueux. En plus, ils sont en train d’acquérir ce mental de gagneur qui leur faisait défaut. Seulement, nous devons croiser les doigts afin que tous ces joueurs talentueux qui pullulent le groupe arrivent en bonne santé et en pleine possession de leurs moyens physiques, techniques et mentaux. On ne sait pas dans quelles conditions ils arriveront à la Can. On a vu Wilfried Zaha mardi soir. Il n’a pas été à la hauteur de ce qu’on attendait de lui. Tout le monde connaît la capacité de percussion de ce joueur. Bref. Ça peut arriver.

Y a-t-il quelqu’un qui manque au groupe de Gasset ?

Je ne comprends pas l’absence de Jérémie Boga. C’est l’un des hommes en forme du moment. Il brille à Nice. C’est l’un des joueurs percutants dont a besoin la Côte d’Ivoire. Il avait sa place contre le Maroc et l’Afrique du Sud.

Interview réalisée par PAUL BAGNINI