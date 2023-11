Il ne sera plus possible d’amener l’or du Burkina à l’extérieur pour le raffiner, Président

Le chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, a affirmé qu’il ne sera plus possible d’exporter l’or du Burkina pour le raffiner ailleurs, après avoir lancé jeudi le chantier de la première raffinerie d’or du pays.

« Pendant longtemps, on nous avait dit que nous ne sommes pas un pays producteur d’or, mais depuis un certain temps, l’or est devenu le premier produit d’exploitation du pays », a déclaré le président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré.

Le chef de l’État a par ailleurs précisé que l’heure n’est plus aux discours mais aux actes, ce qui explique, selon lui, le lancement officiel du chantier de la première raffinerie d’or, dont les premiers lingots sont attendus dans 11 mois, avec une production de 150 tonnes/an.

Pour lui, le pays n’a pas un contrôle de l’or, que ce soit la production, la commercialisation et la raffinerie, d’où l’installation d’une chaîne complète pour le raffiner au Burkina Faso.

« Nous savons que la teneur réelle de l’or brut qui sort est très importante. Aujourd’hui, nous posons la première pierre de notre raffinerie, et il n’est plus possible d’amener notre or à l’extérieur pour le raffiner », a-t-il soutenu.

Le capitaine Ibrahim Traoré a signalé que beaucoup d’or sortent du pays de façon frauduleuse, ce qui contribue à alimenter le terrorisme. Il a invité les orpailleurs, les collectionneurs et autres, à ramener l’or vers l’intérieur et a aussi exhorté la Société nationale des substances précieuses (SONASP), porteur du projet de l’Usine de raffinerie d’or, à multiplier les guichets pour pouvoir collecter le métal jaune.

Le ministre en charge des Mines, Simon-Pierre Boussim, qui a lu l’allocution du président de la Transition, a indiqué que le pays compte 11 mines industrielles d’or à la date du 31 décembre 2022, avec une production de 57,674 tonnes d’or.

À l’écouter, la production artisanale s’élevait à 457 kg en 2022 contre 266 kg en 2021. M. Boussim a noté que les recettes directes au budget de l’État sont passées de 430,916 milliards FCFA en 2021 à 540,984 milliards FCFA en 2022, soit une augmentation de 110,068 milliards FCFA.

« Depuis 2009, l’or est devenu le premier produit d’exploitation de notre pays, en témoignent les statistiques de 2022 selon lesquelles les recettes d’exploitation d’or sont passées de 2099,1 milliards FCFA, soit 73,86% des recettes d’exploitation », a-t-il poursuivi.

M. Boussim a signalé que la raffinerie aura une capacité d’affinage de 400 kg/j, soit environ 150 tonnes dans l’année, bâtie sur une superficie de 5 ha.

Il a indiqué que cette raffinerie, qui pourrait être la maison de l’or, est un complexe comprenant une bijouterie, des magasins de stockage, des locaux de sécurité, des bâtiments administratifs dont le futur siège de la SONASP.

Le ministre a remercié la collaboration de tous les acteurs dans la réalisation du projet, notamment Marena Gold, qui dispose d’une solide expérience dans le domaine de l’or au Burkina.

Notons qu’une autre usine de transformation des déchets sera lancée dans les jours à venir par le gouvernement burkinabè.