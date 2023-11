« Il ne supporte plus », la femme de Petit Denis fait des révélations

Il s’est avéré que le chanteur Zouglou, Petit Denis, est effectivement dans un état de santé très précaire, nécessitant une hospitalisation d’urgence dans un établissement de soins du District autonome d’Abidjan, pris en charge par sa maison de production, A. Musique de Phoenix. Après la publication d’un communiqué officiel de la maison de production, des rumeurs ont circulé annonçant la disparition de l’artiste sur les réseaux sociaux.

Cependant, ces rumeurs ont été rapidement démenties par l’ancien manager de l’artiste, Saint Bouez, ainsi que par le représentant et manager de Petit Denis en Côte d’Ivoire, Paul-Anthony Guèye, le directeur artistique de la structure, Fabio , et sa compagne, Nabi Fata. Ce lundi 6 novembre, ils ont tous participé à l’émission « Show Buzz » sur NCI pour fournir des mises à jour sur la situation de l’artiste, clarifier sa condition médicale, et rassurer ses fans.

Selon le manager de Petit Denis, il est actuellement pris en charge par une équipe médicale compétente et a besoin de repos. De plus, la compagne de l’artiste a partagé des détails sur la situation personnelle de Petit Denis, soulignant ses difficultés et son besoin d’aide. Elle a partagé ses préoccupations quant au bien-être de l’artiste et a mentionné ses démarches spirituelles pour lui venir en aide, notamment en l’emmenant à l’église pour des prières. « Il a besoin d’aide et il ne supporte plus le fardeau qu’il porte depuis très longtemps. Ce n’est vraiment pas facile, Petit Denis a besoin d’aide spirituelle, » a-t-elle déclaré.

Poursuivant, elle souligne : « Souvent, il me dit : mamam, je suis fatigué. Enchaîne-moi et amène-moi partout où tu veux, parce que j’ai besoin de délivrance et je veux ma liberté. Il fait des projets avec moi et lorsqu’il a l’argent tout tombe à l’eau. Même ses deux enfants qui ont 15 et 12 ans, il n’arrive pas à s’occuper d’eux’’, a-t-elle conclu.