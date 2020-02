« Il n’y aura pas d’élections en Côte d’Ivoire en 2020 », Paul Mousso

Un homme répondant au nom de Paul Mousso a affirmé qu’il n’y aura pas d’élection présidentielle en Côte d’Ivoire en 2020. Il a plutôt signifié que cette année sera marquée par la fin du monde.

L’événement le plus attendu de tout le peuple ivoirien est incontestablement l’élection présidentielle qui aura lieu en octobre prochain.

Alors que les différents partis politiques affûtent leurs armes pour ce scrutin, un homme répondant au nom de Paul Mousso, a annoncé vendredi dernier au cours d’une conférence de presse à Yopougon, qu’il n’y aura pas d’élections en Côte d’Ivoire en 2020.

Prétendant être ”l’être suprême”, il a annoncé que cette année 2020 sera marquée par ce qu’il a appelé ”La fin du monde”, dont-il en est l’auteur.

”Je dis aux ivoiriens de ne même pas s’inquiéter. Il n’y aura jamais d’élections en Côte d’Ivoire en 2020 parce que 2020 sera la fin du monde en Côte d’Ivoire”, a-t-il déclaré.

Précisant le sort réservé aux hommes politiques après ”la fin du monde”, le conférencier a indiqué: ”Je ne suis pas Dieu. C’est Dieu qui fait les politiciens parce que, pour faire la politique, il faut être prêt à verser du sang. Moi, je ne veux pas verser le sang. Je ne réserve rien aux hommes politiques, mais les hommes politiques vont s’effacer eux-mêmes. Si la fin du monde arrive, ça sera fini pour eux. Il n’y aura plus de politique, il n’y aura plus d’église, plus de mosquée. La fin du monde aura lieu en Côte d’Ivoire pour permettre aux ivoiriens d’être libres et de s’appartenir eux-mêmes”, a ajouté Paul Mousso.

Par ailleurs, l’orateur a fait savoir que la fin du monde n’a rien à voir avec la destruction de toute la terre tel que l’enseignent certaines religions.

”Le Monde signifie moment organisé normalement pour détruire l’être, et quand on fait une inversion, ça donne démon. Ce sont des choses que l’homme même a mises en place pour embrouiller autrui. Je suis le réalisateur de la fin du monde… Je suis l’être suprême, nous sommes en plein dans la fin du monde. Nous ne sommes qu’au premier mois de la fin du monde”, a-t-il affirmé.

Se montrant encore plus dur vis à vis des chrétiens ou des musulmans, Paul Mousso a déclaré: “Les hommes ont inventé un monstre qu’on dit qu’on ne peux jamais voir et qu’on appelle Dieu. Dieu est une chose réelle qui est cachée, que l’homme ne voit pas et que moi j’appelle le serpent.

Les hommes ont inventé des livres qu’on appelle la Bible et le Coran où c’est marqué que le serpent est le diable et que c’est lui qui fait les mauvaises choses. Mais en réalité, c’est celui que vous appelez Dieu qui est le serpent…

Dans quelques temps, ce serpent va apparaître à la place de la République et le serpent va s’incliner pour dire ce qui se passe en Côte d’Ivoire, et là les yeux s’ouvriront. A partir de la Côte d’Ivoire, toute la terre comprendra. C’est ça la fin du monde”, a déclaré Paul Mousso.

