Il y a de cela 13 ans, nous parlions de la Paix en Côte d’Ivoire. 30 juillet 2007-30juillet 2020

30 juillet 2007 -30 juillet 2020 exactement douze (13) ans que les ivoiriens se sont promis la paix. Voici le récit de cette journée inoubliable pour les ivoiriens.

La Journée nationale de la réconciliation et de la réunification a été célébrée, le mercredi 30 juillet 2007, au stade municipal de Bouaké en présence des présidents Laurent Gbagbo, Blaise Compaoré et du Premier ministre Guillaume Soro. Le président malien, Amadou Toumani Touré s’est fait représenter à la cérémonie.

Les populations de Bouaké ont pris d’assaut le stade municipal et accueilli les trois personnalités, qui ont pris place dans la loge présidentielle de la tribune officielle, où les attendaient déjà des membres du gouvernement et MM. Henri Konan Bédié, président du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), et Alassane Dramane Ouattara, Président Rassemblement des Républicains (RDR). La flamme a fait un tour d’honneur du stade, avant le début des prédications et des prières des dignitaires religieux. Dans son discours, le président ivoirien Laurent Gbagbo a que un après l’organisation de la cérémonie de la flamme de la paix, le bilan est positif, puisque la Côte d’Ivoire est « aux portes des élections ». De son côté, le Premier ministre Guillaume Soro a indiqué que « l’élection du 30 novembre sera un rendez-vous de paix », une « clé de voûte qui effacera les rides et les aléas du passé ». Le Premier Ministre Guillaume Soro est arrivé, le lundi 28 juillet 2008, à Bouaké pour prendre part aux préparatifs de l’anniversaire de la flamme de la paix dont il est le président du comité national chargé de l’organisation.

Sapel MONE

