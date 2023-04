Impôts 2023 : dates et mode d’emploi de la déclaration de revenus

À partir du jeudi 13 avril, les Français pourront remplir en ligne leur déclaration de revenus pour l’année 2023. La version papier est toujours possible.

Qui dit printemps dit aussi ouverture du calendrier des déclarations de revenus. Une formalité obligatoire, qui peut générer du stress pour les Français, autant dans le fonctionnement que dans le timing. Dans cet article, vous retrouverez le mode d’emploi complet pour aborder cette étape fiscale sereinement.

La direction générale des finances publiques a communiqué mi-mars les dates, qui peuvent être différentes d’un département à l’autre. En ligne, le service de déclaration des revenus 2023 ouvrira ses portes sur le site impots.gouv.fr le jeudi 13 avril. Pour les départements situés dans la première zone (numéros 01 à 19, ainsi que les non-résidents), la date limite a été fixée au 25 mai. Pour la deuxième zone (départements 20 à 54), il sera possible de renseigner ses informations jusqu’au 1er juin). Et, pour la dernière zone (du 55 au 974-976), le dernier carat sera le 8 juin. Dans les trois cas, vous aurez jusqu’à 23 h 59 les jours indiqués pour finaliser votre demande.

À noter que procéder à une déclaration papier est toujours possible. Mais, dans ce cas-là, la date limite sera anticipée de quelques jours sur la version en ligne, à savoir le 22 mai, le cachet de La Poste faisant foi.

Qui est concerné par la déclaration d’impôts sur le revenu ?

Pour déclarer ses revenus, il suffit de remplir le formulaire présent dans votre espace personnel sur le site impôts.gouv.fr. Les informations sont déjà préremplies. Identité, date et lieu de naissance, revenus imposables, allocations de chômage…, tout est déjà noté. Vous n’avez plus qu’à vérifier l’exactitude des informations et à ajouter celles dont le fisc n’a pas eu connaissance : naissance d’un enfant, dons et autres frais déductibles.

Une fois le formulaire finalisé, l’impôt étant désormais prélevé à la source, un avis d’imposition avec votre taux actualisé est alors édité. À partir du 1er septembre 2023, tous les Français imposables seront ainsi prélevés à la source sur la base du taux calculé lors de cette déclaration d’impôts 2023 sur les revenus de 2022.

Tous les Français majeurs (ainsi que les personnes résidant à l’étranger mais dont les ressources viennent de France) sont concernés par la déclaration d’impôts sur le revenu. Ceux qui n’ont perçu aucune ressource doivent également se plier à cette formalité. Cela leur permettra d’obtenir un avis de non-imposition, qui est demandé pour certaines aides.

Point de vigilance concernant les propriétaires, qui ont une nouvelle obligation de déclaration cette année. Il leur faut désormais déclarer l’occupation de leurs logements sur l’espace « Gérer mes biens immobiliers » du site impots.gouv.fr, pour tous leurs biens immobiliers, qu’il s’agisse de leur résidence principale, d’un bien qu’ils ont mis en location ou d’une résidence secondaire.