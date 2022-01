Inauguration de l’unité d’assemblage local des véhicules neufs de sotra : la Côte d’Ivoire renforce son ambition de hub logistique et industriel sous-régional

𝗥𝗲𝘁𝗼𝘂𝗿 𝘀𝘂𝗿 𝗹’𝗮𝗰𝘁𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝗲́ 𝗴𝗼𝘂𝘃𝗲𝗿𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗺𝗮𝗶𝗻𝗲 𝗱𝘂 𝟵 𝗮𝘂 𝟭𝟲 𝗷𝗮𝗻𝘃𝗶𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟮.

Les 60 premiers minibus “Daily Ivoire” entièrement montés dans les ateliers de SOTRA Industries avec la collaboration technique de Iveco, ont été présentés au Premier Ministre, Patrick Achi, à l’inauguration officielle de l’unité d’assemblage local des véhicules neufs de SOTRA Industrie, le 10 janvier 2022 à Abidjan-Koumassi.

Le Chef du gouvernement a rappelé l’ambition du gouvernement de faire de la Côte d’Ivoire un hub logistique et industriel sous-régional. D’une capacité de 18 places extensibles à 22 et 26 places, le véhicule “Daily Ivoire” est modelable en différents types d’engins, notamment en camion benne, en camion frigorifique, en minibus “gbaka” de type “Massa”, en ambulance, en fourgon de Gendarmerie ou de Police, etc.

L’INSPECTION GÉNÉRALE DES FINANCES DÉMENT LES ALLÉGATIONS DE DÉTOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS DANS LES ADMINISTRATIONS DES IMPÔTS ET DU TRÉSOR PUBLIC

L’actualité économique de la semaine a été tout aussi dominée par un fait majeur, notamment, le démenti apporté par l’Inspection générale des finances aux allégations de détournement de deniers publics dans les administrations des Impôts ainsi que du Trésor et de la Comptabilité publique portant sur plusieurs milliards de FCFA, abondamment relayées sur les réseaux sociaux. C’était le 13 janvier 2022 à Abidjan.

LA BRIGADE SPÉCIALE DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION DU MINISTÈRE DES EAUX ET FORÊTS FAIT D’IMPORTANTES SAISIES

La Brigade Spéciale de Surveillance et d’Intervention (BSSI) du ministère des Eaux et Forêts, unité de lutte contre la criminalité forestière, faunique et des ressources en eau sur l’ensemble du territoire national, a procédé, sur la période du 5 au 11 janvier 2022, à la saisie de plus de 2 600 planches de bois et de 6 700 madriers, issus d’exploitation illégale.

REPRISE DU DIALOGUE POLITIQUE LE 20 JANVIER PROCHAIN

Deux évènements importants ont marqué l’actualité politique. Il s’agit, entre autres, de la reprise du dialogue politique et de la satisfaction du gouvernement quant à l’amélioration de la situation sécuritaire en 2021.

La reprise du dialogue politique a été fixée au 20 janvier prochain. L’objectif de ce report étant de garantir le caractère inclusif du dialogue politique tel que voulu par le Président de la République.

LE GOUVERNEMENT SATISFAIT DE L’AMÉLIORATION DE LA SITUATION SÉCURITAIRE EN 2021

Le gouvernement s’est réjoui de l’amélioration de la situation sécuritaire en 2021, par rapport à 2020. La révélation a été faite par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, au cours de la réunion du Conseil national de Sécurité (CNS), le jeudi 13 janvier 2022 à Abidjan. Cette amélioration de l’environnement sécuritaire est, notamment, due aux importants moyens engagés par le gouvernement, au cours de l’année 2021, en vue de rendre les Forces de Défense et de Sécurité plus professionnelles et mieux équipées, mais aussi aux opérations de sécurisation menées régulièrement sur l’ensemble du territoire.

LE MINISTRE BRUNO NABAGNÉ KONÉ ENGAGÉ À FACILITER L’ACCÈS À UN LOGEMENT DÉCENT POUR TOUS

Sur le plan social, l’actualité a été marquée par le ministre Bruno Nabagné Kone qui a réaffirmé son engagement à faciliter l’accès pour tous à un logement décent. Et la mise en œuvre du Régime Social des Travailleurs Indépendants (RSTI) marquée par l’enrôlement de 65 000 travailleurs au titre de la phase pilote.

Le fait marquant a été sans aucun doute, l’ambition affirmée du ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Bruno Nabagné Koné, de faciliter l’accès pour tous à un logement décent et à moindre coût, dans un cadre urbain agréable, dont l’évolution est maîtrisée. Il était l’invité, le jeudi 13 janvier 2022, du deuxième numéro du “GOUV’TALK”, une tribune d’échanges mensuelle du Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG), en direct sur la page Facebook officielle du gouvernement, qui vise à renforcer la communication de proximité entre les citoyens de Côte d’Ivoire et de la diaspora avec le gouvernement et offrir une lucarne d’expression libre et interactive.

LE RÉGIME SOCIAL DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS PRÉSENTÉ PAR SON COORDINATEUR

Le responsable de coordination du régime social des travailleurs indépendants à la direction projet de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS), Simon Adou, a expliqué, le mardi 11 janvier 2022 à Abidjan, l’Ordonnance n°2019-636 du 17 Juillet 2019, portant régime social des travailleurs indépendants. Cette disposition permettra à 90% des travailleurs actifs en Côte d’Ivoire de bénéficier de la protection sociale. L’application de cette mesure a permis à la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) d’enrôler 65 000 travailleurs en six mois, au titre du Régime Social des Travailleurs Indépendants (RSTI). Pour bénéficier des prestations du régime social des travailleurs indépendants, les travailleurs doivent appartenir aux corporations suivantes : transporteurs, exploitants miniers, religieux, commerçants, consultants, artisans, agriculteurs, sportifs, artistes, être de la Diaspora, etc.

SANTÉ : CRÉATION D’UN ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES

Sur le plan de la santé, un Ordre national des Infirmiers et Infirmières (ONII-CI) a été institué. Et le gouvernement vise la vaccination d’au moins 70% des populations cibles avant fin 2022.

A l’issue du Conseil des ministres, le 12 janvier 2022 à Abidjan-Plateau, le porte-parole adjoint du gouvernement, le ministre Mamadou Touré, a annoncé la création d’un Ordre national des Infirmiers et Infirmières (ONII-CI), qui organise la pratique de la profession infirmière et renforce les mécanismes de contrôle des personnels infirmiers, en vue d’améliorer la qualité des soins et les performances du système national de santé.

LE GOUVERNEMENT DÉTERMINÉ A FAIRE VACCINER 70% DES POPULATIONS CIBLES DANS LE “GRAND ABIDJAN” D’ICI FIN 2022

Le Conseil national de Sécurité (CNS), réuni le 13 janvier 2022, a instruit le ministre de la Santé, en vue de prendre les dispositions nécessaires pour qu’au moins 70% des populations cibles soient vaccinées contre la Covid-19 dans le Grand Abidjan, d’ici à la fin de l’année 2022. Afin de réduire l’impact de la reprise épidémique, le CNS a demandé davantage de sensibilisation de masse sur le dépistage précoce de la COVID-19 et le respect des mesures barrières.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : LE GOUVERNEMENT PRÉVOIT LE RECRUTEMENT DE 660 ASSISTANTS ET ATTACHÉS DE RECHERCHE

L’annonce a été faite par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara. Qui a rappelé que 610 assistants, assistants chefs de clinique et attachés de recherche ont été recrutés en 2021. C’était à l’occasion d’une conférence de presse sur le bilan des activités de son département ministériel, le 13 janvier 2022 à Abidjan.

Comments

comments