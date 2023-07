Incendies en Grèce: sur l’île de Rhodes, «la plus grande opération d’évacuation jamais effectuée» dans le pays

La Grèce est confrontée ce week-end à une nouvelle canicule, avec des maximales qui peuvent atteindre jusqu’à 45ºC. Depuis le début de la semaine, les fortes chaleurs favorisent également la multiplication des incendies à travers le pays. Pour l’heure, c’est l’île de Rhodes, non loin des côtes de la Turquie voisine, où la situation est la plus critique.

En Grèce, les pompiers ont recensé 46 nouveaux incendies en 24 heures. Le feu fait rage ce dimanche pour le sixième jour d’affilée dans le pays. Sur l’île de Rhodes, dans la nuit de samedi à dimanche, les flammes ont atteint le village de Laerma, brûlant des maisons et une église, selon la chaîne ERT TV et l’agence de presse grecque ANA. De nombreux hôtels ont aussi été touchés et le feu s’est étendu jusqu’aux villages côtiers de Kiotari et de Gennadi. Les secours ont mené « la plus grande opération d’évacuation jamais effectuée en Grèce» sur cette île touristique de l’archipel du Dodécanèse, a indiqué à l’AFP la porte-parole de la police.

Samedi, ce sont au moins quatre localités qui ont dû être évacuées, alors que plus de 200 pompiers luttent sur place contre les flammes, rapporte notre correspondant à Athènes, Joël Bronner. Un message d’évacuation a été reçu par exemple à la mi-journée par les résidents des villages de Lardos et de Pylonas, non loin de la petite ville très touristique de Lindos, réputée pour son site archéologique.

La lutte pour circonscrire l’incendie prendra encore plusieurs jours, selon les autorités. Le vent, qui l’attise, « devrait se renforcer entre la mi-journée et 17h (14h TU) », a mis en garde un porte-parole des pompiers, Vassilis Vathrakoyiannis.

30 000 personnes ont quitté les zones menacées

Certaines des évacuations ont par ailleurs eu lieu par la mer, notamment avec l’aide de trois bateaux des garde-côtes. Selon les autorités locales, quelque 30 000 personnes ont pu quitter les zones menacées par tous les moyens.

Des températures dépassant 44°C sont attendues pour dimanche en Grèce. Selon l’observatoire météorologique national, ce pays traverse « probablement » la plus longue canicule de son histoire. « Nous allons probablement subir une vague de chaleur de seize à dix-sept jours, ce qui n’est jamais arrivé auparavant dans notre pays », a déclaré Kostas Lagouvardos, le directeur de recherche à l’observatoire, sur ERT. « Il faut une vigilance absolue (…) car les moments difficiles ne sont pas passés », avait prévenu vendredi le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis.

Il y a deux ans, lors d’une autre vague de canicule, c’est sur l’île grecque d’Eubée que les incendies étaient devenus incontrôlables. Plus de 50 000 hectares de forêt étaient alors partis en fumée.