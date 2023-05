Incursion en territoire russe de «saboteurs» venus d’Ukraine

La contre-offensive ukrainienne se fait attendre, mais la température monte. Un groupe de « saboteurs », disent les autorités russes lundi 22 mai, est apparu dans la région russe de Belgorod, frontalière avec l’Ukraine. Kiev nie toute responsabilité, mais Moscou l’accuse. Vladimir Poutine a en tout cas été informé, assure le porte-parole du Kremlin.

Détonations et hélicoptères qui volent en rase-mottes au-dessus des toits des habitations… Sur les chaînes Telegram russes, nationales et locales, se sont multipliées en début d’après-midi lundi des petites vidéos prises par les habitants de villages frontaliers.

L’incursion de Bryansk début mars avait déjà marqué la Russie. Mais celle de ce 22 mai est la première attaque en territoire russe d’une telle ampleur : obus, maisons abîmées, 8 victimes et une vingtaine de personnes infiltrées en territoire russe selon les autorités…

L’opération contre les auteurs, dit Viatcheslav Gladkov, le gouverneur de la région de Belgorod, a été immédiatement engagée : « Les forces armées russes, aux côtés des gardes-frontières, de la Garde nationale et des services de sécurité, prennent toutes les mesures nécessaires pour éliminer l’ennemi. »

Un régime antiterroriste instauré dans la région de Belgorod

Comme l’incursion cette fois du côté de Briansk début mars dernier, cette opération a été encore une fois revendiquée par un groupe qui se présente comme la « Légion Liberté pour la Russie », un groupe de Russes ultra-nationalistes combattant côté ukrainien. « Est venu le temps de mettre fin à la dictature du Kremlin », a affirmé dans une vidéo un porte-parole du groupe.

Cette fois, « Légion Liberté pour la Russie » a poussé Moscou à réagir de manière plus ferme : les civils ont été évacués en quelques heures et un régime antiterroriste a été instauré dans la région de Belgorod. C’est une première depuis l’envoi de soldats russes en Ukraine, il y a maintenant 16 mois.

Dans le cadre de ce régime spécial, les forces de l’ordre peuvent, par exemple, perquisitionner les propriétés privées sans mandat, saisir tout véhicule ou encore contrôler toutes les conversations au téléphone ou sur les réseaux sociaux. Dans l’après-midi lundi déjà, selon plusieurs témoignages, le réseau internet semblait très ralenti, voire suspendu dans certains endroits.

Moscou accuse Kiev de vouloir détourner l’attention après la conquête de Bakhmout

Chez les ultra-patriotes, le débat fait rage. S’agit-il d’une tentative de détourner l’attention du lieu où frappera en premier la contre-offensive ukrainienne ? Et surtout, comment cette incursion a-t-elle été possible ? Le correspondant militaire du quotidien très légitimiste Komsomoskaya Pravda écrit ainsi sur sa chaîne Telegram :

« Il y a un certain nombre de questions auxquelles nous n’avons pas de réponses. Et ces questions sont très désagréables. » Parmi elles, Alexandre Kots évoque : « Dans quel état sont nos systèmes de surveillance de la frontière ? Qu’en est-il des armes anti-chars ? Comment l’ennemi a-t-il pu pénétrer aussi profondément dans notre territoire ? » En attendant, le journal RBK cite une étude selon laquelle les entreprises de la région de Belgorod estimées à portée de l’artillerie ukrainienne ont désormais beaucoup de mal à trouver un assureur et de la main d’œuvre.

Pour le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, cette incursion est évidemment commanditée par Kiev et ne vise qu’à « détourner l’attention » de la chute de Bakhmout, alors que les médias russes célèbrent toujours une victoire qualifiée d’historique, bien que contestée par l’Ukraine. Cette capture de cette ville du Donbass, invérifiable de source indépendante, représenterait le premier succès russe depuis plus d’un an.