Insécurité alimentaire au Tchad : « Charmoute » et gombo au secours de la population

La lutte contre l’insécurité alimentaire devient une préoccupation pour la population au Tchad. Ainsi, des initiatives locales telles que le maraîchage de gombo à Dourbali et la conservation de la viande séchée, connue sous le nom de « Charmoute » sont les meilleures stratégies utilisées par la population de Dourbali.

Le maraîchage de gombo, une solution pour la lutte contre l’insécurité alimentaire au Tchad

Le maraîchage de gombo offre une solution pratique et durable pour diversifier l’alimentation locale. Ces pratiques contribuent non seulement à la lutte contre l’insécurité alimentaire mais également à l’autonomisation des femmes dans la région.

En effet, le gombo est une source nutritive importante et sa commercialisation peut générer des revenus pour les familles, contribuant ainsi à répondre à leurs besoins fondamentaux tels que l’éducation des enfants, les soins médicaux et l’épargne.

En réalité, la conservation de la viande séchée, en particulier la « Charmoute », est une méthode traditionnelle qui répond aux défis de l’absence d’électricité dans la région. Cette pratique offre non seulement une solution de préservation des produits animaux, mais elle crée également une opportunité économique pour les femmes impliquées, en fournissant une source de revenus par la vente de la viande séchée sur les marchés locaux et même dans la capitale.

Par ailleurs, il est capital de soutenir de telles initiatives qui non seulement renforcent la sécurité alimentaire, mais également favorisent l’autonomisation économique des femmes, contribuant ainsi à la lutte contre la pauvreté dans les milieux ruraux du Tchad.