Selon un communiqué émanant de la Direction Générale du Fonds d’Entretien Routier (FER), le poste de péage de Thomasset a été attaqué par des hommes lourdement armés, aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée. Cependant de nombreux dégâts sont à notifier

Le jeudi 31 Décembre 2020, aux environs de 3 Heures du matin, le poste de péage de Thomasset, sur la route de l’Est (National A1) a été attaqué par des individus armés non identifiés. Cette attaque a occasionné de nombreux dégâts matériels. Heureusement, aucune perte en vies humaines n’a été enregistrée.Des mesures sécuritaires d’urgence ont été prises en vue de renforcer la sécurité de la gare de Thomasset et ses environs.Les enquêtes sont en cours pour déterminer la nature, les circonstances et le bilan de cette attaque.La Direction Générale du Fonds d’Entretien Routier (FER) rassure les usagers et les populations que des dispositions ont été prises pour sécuriser l’ensemble des gares.

Fait à Abidjan, le 31 Décembre 2020

La Direction de la Communication

