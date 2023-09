Institut universitaire d’Abidjan: Les étudiants reçoivent leur diplôme

Moment festif, le vendredi 8 septembre 2023, au Latrille Events, à Cocody. L’enceinte du complexe Latrille events s’est donc avérée trop exigue pour cette cérémonie. Parents, amis et connaissances sont venus en grand nombre pour soutenir les étudiants. Et pour cause, les étudiants de Licence 3 et ceux de Master recevaient leur diplôme.

A l’occasion, le recteur de l’IUA, Prof Paul Anoh, a félicité les étudiants, mais aussi leurs parents pour les sacrifices consentis qui ont permis aux apprenants d’obtenir un diplôme, après plusieurs années de dur labeur. Le Prof d’université a exhorté notamment les étudiants de Licence 3 à continuer de travailler s’ils décident de poursuivre leurs études afin de parvenir à s’insérer dans le tissu socio-économique. Tout en reconnaissant les efforts des enseignants, Paul Anoh a dit attendre que le taux de réussite de 80% obtenu en 2023 soit dépassé pour parvenir à un taux de 100%.

Par ailleurs, le recteur a déclaré que son université continuera de recruter les enseignants de qualité et de créer les conditions pour que les étudiants puissent être épanouis au sein de cet établissement d’enseignement supérieur.