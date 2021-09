Intégralité du discours de la Première Dame, Dominique OUATTARA lors de la cérémonie d’inauguration de l’ivoire Trade Center

Mesdames et Messieurs,

Je suis très heureuse d’être avec vous aujourd’hui, pour l’inauguration du magnifique complexe dénommé Ivoire Trade Center.

Avant tout propos, je voudrais saluer les personnalités venues célébrer ce bel évènement.

Tout d’abord, Madame Florence ACHI, épouse Monsieur le Premier Ministre que je remercie pour sa présence à cette cérémonie d’inauguration, ainsi que les membres de ma délégation.

Je voudrais saluer également Messieurs les membres du Gouvernement qui nous accompagnent ce matin ainsi que mesdames et messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique accrédités dans notre Pays.

Merci de votre présence très appréciée.

Mes salutations vont également à Monsieur Jean Marc YACE, Maire de la commune de Cocody, que je remercie pour son chaleureux mot de bienvenue et pour sa présence à nos côtés.

Mes salutations vont à présent à l’endroit de Monsieur Clyde FAKHOURY Administrateur général de PFO, qui a conçu et réalisé ce bel ouvrage et qui nous reçoit aujourd’hui.

A ces salutations j’associe toutes les personnalités qui sont venues nous accompagner ce matin ainsi que tous les chefs d’entreprises et Directeurs Généraux des différentes sociétés présents parmi nous aujourd’hui.

Je salue également nos Chefs traditionnels du district d’Abidjan qui sont à nos côtés aujourd’hui, et je leur dis un grand merci pour leurs bénédictions.

Enfin, je salue nos amis de la presse qui sont venus en grand nombre ce matin pour couvrir cet évènement.

Mesdames et messieurs,

C’est avec un réel sentiment de fierté que je procède ce jour, à l’inauguration de l’Ivoire Trade Center.

Ce joyau architectural dans un site aussi exceptionnel est un cadre tout à fait propice aux affaires, à la restauration et à la détente.

Je suis d’autant plus heureuse que ce magnifique centre d’affaires traduit la vitalité de nos entreprises et comble un vide dans ce bel environnement à côté de notre mythique hôtel Ivoire.

Je voudrais d’ailleurs féliciter le Gouvernement pour le dynamisme qu’ils impulsent à notre économie et au cadre de vie de nos populations.

Mesdames et messieurs,

Ce beau centre sera à n’en point douter, un catalyseur des échanges commerciaux et je voudrais féliciter vivement l’entreprise PFO Africa qui a initié et réalisé les travaux de construction de l’édifice.

A cet effet, je voudrais féliciter Monsieur Clyde FAKHOURY et toute l’équipe de PFO immobilier qui a développé le concept pour nous permettre de bénéficier aujourd’hui de ce centre d’affaires exceptionnel à Cocody.

Mes félicitations toutes particulières vont à l’endroit de mon ami, Monsieur le Président Pierre FAKHOURY qui est à l’origine de ce magnifique projet et qui comme toujours, a cru en la Côte d’Ivoire et en son potentiel.

Je vous demande de les applaudir tous bien fort.

Mesdames et messieurs,

Situé en plein cœur de la commune de Cocody, cet espace de travail confortable et flexible ainsi que son architecture panoramique en font une destination incontournable pour échanger, travailler ou se détendre dans un cadre exceptionnel.

Les entreprises locales et internationales qui y sont installées profitent d’un environnement de haute qualité pour leurs salariés et leurs visiteurs.

Il nous tardait d’avoir un centre d’affaire de cette envergure dans notre belle cité de Cocody, avec des commerces et des restaurants qui seront utiles aux populations des environs. Aujourd’hui c’est chose faite pour la plus grande satisfaction de toute la population abidjanaise.

Par ailleurs, je suis heureuse de constater que la préservation de l’environnement a été prise en compte dans la construction de l’Ivoire Trade Center conçu pour limiter son empreinte carbone.

Mesdames et messieurs,

Je crois que ce prestigieux centre sera pour les opérateurs économiques nationaux et internationaux un cadre de rencontres propice au développement des échanges commerciaux et un lieu de vie où il fait bon vivre.

Enfin, je voudrais réitérer mes vives félicitations à tous les acteurs ayant contribué de près ou de loin à la réalisation de ce projet moderne et j’encourage les opérateurs économiques ainsi que le public à se l’approprier.

Sur ce, je déclare ouvert, l’Ivoire Trade Center.

Je vous remercie.

