Internet: Christ Yapi dévoilé au grand jour

Christ Yapi serait dévoilé par un ex proche de Guillaume Kigbafori Soro.

L’avatar connu sous le nom de Christ Yapi aurait un lien avec Soro Guillaume. C’est ce qui ressort de l’interview de Soro Kanigui président de Raci accordée à le patriote le jeudi 25 Février 2021. En effet selon Soro Kanigui cet avatar aurait un lien avec son ex leader Soro Guillaume. Dans une des séquences, il explique comment l’avatar est entré scène deux minutes après une conversation téléphonique qu’il a eue avec Guillaume Soro. Le député sortant de Sirasso rapporte que dans son échange avec le député de Ferké, il avait tenté de le convaincre qu’il était nécessaire de « revenir auprès du président Ouattara » « Guillaume Soro : Ndlr » a dit que ce n’est pas possible. Si vous vous souvenez, j’étais en prison lorsque le fameux christ Yapi a commencé à m’attaquer en annonçant que j’étais en contact avec Hamed Bakayoko et que celui-ci me donnait de l’argent. Deux minutes après notre conversation (échange téléphonique entre Guillaume Soro et lui-même ! Ndr) Christ Yapi m’attaque sur les réseaux sociaux », relate le député de Sirasso. En fait l’interviewé suggère deux hypothèses : soit Guillaume Soro est Christ Yapi, soit il a une connexion étroite avec l’avatar. En tout cas ces dernières semaines la rumeur a circulé sur la paternité de l’avatar. Et le nom de l’ex premier ministre Soro Guillaume est souvent revenu. Les jours prochains nous situeront.

