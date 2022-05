Investissement: Patrick Achi salue l’attractivité du pays, premier de la zone franc ouest-africaine

Abidjan, le 17 mai 2022- Le financement provenant des banques multilatérales de développement ne suffit pas à combler le déficit d’investissement lié aux Objectifs de Développement durable (ODD). Les investissements étrangers directs sont indispensables.

Selon une étude récente publiée sur le stock des Investissements directs étrangers (IDE) par la Conférence des Nations-Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED), les IDE en Côte d’Ivoire ont été multipliés par 5 en vingt ans, passant de 2,5 milliards de USD en 2000 à près de 12,3 milliards en 2020. Ils représentent 30% du total de l’UEMOA et font de la Côte Ivoire le premier de la zone franc ouest-africaine, le 3ème de la CEDEAO en la matière.

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi , via sa page officielle, a salué cette performance qui démontre l’attractivité de la Côte d’Ivoire.

« Ces IDE traduisent directement l’attractivité d’un pays, la croissance de son économie, de ses emplois. Mais plus encore, ils indiquent la confiance des investisseurs étrangers dans son avenir », s’est-il félicité.

Pour le Chef du gouvernement, il est opportun de partager avec les Ivoiriens cette « donnée importante qui montre à quel point notre pays s’est redressé et à quel point nous devons avoir confiance en nous, dans ce que nous faisons aujourd’hui, dans ce que nous pouvons faire demain, mobilisés et rassemblés ».

Poursuivant, il a indiqué que ces statistiques « sont la preuve du redressement extraordinaire de notre nation mené depuis dix ans grâce au leadership du Président de la République, Alassane Ouattara et aux efforts de toutes les Ivoiriennes et de tous les Ivoiriens ».

Convaincu que le combat pour le développement est une longue marche, Patrick Achi a indiqué que pour « bâtir la Côte d’Ivoire Solidaire voulue par le Chef de l’Etat, nous devons travailler et travailler encore. Rester soudés, concentrés sur l’essentiel, c’est-à-dire sur ce qui apporte progrès humain et prospérité au pays. Mais quand on lit de telles données, cela confirme une chose : oui, nous sommes dans la bonne direction ».

Ces IDE ont certainement contribué à la réduction de la pauvreté en Côte d’Ivoire, le faisant passer de 52% en 2012 pour le situer aujourd’hui autour de 36%. Ces chiffres ont été donnés par Patrick Achi, au cours d’une conférence de presse le lundi 08 novembre 2021.

Les investissements étrangers directs sont les rentrées nettes d’investissement pour acquérir une participation durable (10 % ou plus des actions avec droit de vote) dans une entreprise opérant au sein d’une économie autre que celle de l’investisseur. C’est la somme des fonds propres, des bénéfices réinvestis, des autres capitaux à long terme et des capitaux à court terme comptabilisés dans la balance des paiements.

