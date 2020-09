Investiture du candidat du PDCI-RDA : Henri Konan Bédié va se revêtir de l’onction d’Houphouët-Boigny

A la veille de son investiture, le Président du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire ( PDCI), a dépose une gerbe de fleurs sur le caveau de feu Félix Houphouët-Boigny, le tout premier Président ivoirien. Pour N’dri Yocoli, « Le candidat Bédié est venu à Yamoussoukro pour avoir l’onction d’Houphouët » .

C’est dans la pure tradition baoulé que le candidat du PDCI-RDA, le président Henri Konan Bédié, a été accueilli, avec sa forte délégation, dans la cour du chef canton des Akouè. Accueilli par la danse « Adjanou » composée de plus de 200 « guerriers » et les « Woyô », le candidat du parti doyen de Côte d’Ivoire a été reçu par nanan Kouassi N’gôh 3 qui avait à ses côtés sa mère, Tantie Monique Dahouet, rapporte le confrère afriksoir.

Après près de 15 minutes de tête-à-tête, les échanges de civilités dans la pure tradition baoulé se sont déroulés entre Kouao Michel, porte-parole du chef canton et N’dri Yocoli, porte-parole du Président Bédié. Le dernier cité, donnant les nouvelles qui conduisent le Sphinx de Daoukro et sa forte délégation à Yamoussoukro, a voulu que les têtes couronnées sachent ceci : « Le Président Houphouët a mené le combat de l’indépendance et du développement de la Côte d’Ivoire jusqu’à ce qu’avant de s’en aller auprès de Dieu, il confie en héritage le PDCI-RDA et la Côte d’Ivoire à Henri Konan Bédié. N’eût été cela, aujourd’hui le Pdci aurait disparu. Si vous n’êtes pas courageux, on ne vous félicite pas. C’est ce courage qui habite le Président Bédié assis devant vous… » a-t-il d’emblée indiqué avant de poursuivre pour dire :

« C’est le PDCI-RDA qui nous envoie vers vous ce jour. Parce que le PDCI vous a posé la question de savoir que nous voulons prendre Henri Konan Bédié comme notre candidat, que dites-vous ? Cela s’est passé à travers la Convention éclatée qui a eu lieu récemment. A travers cette Convention éclatée, vous avez marqué votre accord par le plébiscite qui a été fait. Cela a donc marqué le choix du PDCI-RDA, qui a conclu pour dire notre candidat qui ira nous défendre aux élections présidentielles d’octobre 2020, c’est le Président Henri Konan Bédié. Cela s’est passé entre nous et vous l’avez appris sans avoir appris ; car cela a été « des on dit ». Aujourd’hui qu’il est ici parmi nous, il est donc de son devoir de venir vous annoncer qu’il est le candidat choisi du PDCI-RDA. Et qu’il est prêt pour aller à ce combat politique. Aussi, en venant vous voir, il vient pour avoir l’onction de son père, la bénédiction spirituelle du Président Houphouët-Boigny afin que samedi, en allant parler publiquement à la Place Jean Paul II, il ait les mots justes pour les Ivoiriens dans leur ensemble… » Pour clore les nouvelles, le sage baoulé de faire noter :

“C’est le PDCI-RDA qui nous envoie vers vous ce jour. Parce que le PDCI vous a posé la question de savoir que nous voulons prendre Henri Konan Bédié comme notre candidat, que dites-vous ?”

« Le PDCI nous demande de nous rassembler le samedi 12 septembre, alors il vient se confier à vous afin de bénéficier de vos prières, de vos soutiens, de vos bénédictions afin que cette grande cérémonie soit une réussite et qu’aucun mal n’arrive à notre candidat. Qu’il ait toute l’énergie, la force nécessaire de s’adresser au monde entier. Voici donc l’objet de sa venue de ce soir… »

En retour, Kouao Michel, au nom de la chef canton Akouè, nanan Kouassi N’goh 3, a salué l’hôte et marqué sa joie de voir le candidat du PDCI-RDA en pleine forme. Car dira-t-il, « nous étions inquiets eu égard aux évènements qui ont eu lieu, ces derniers temps, dans la capitale économique avec surtout la crise sanitaire de la Covid-19 » C’est dans une joie indescriptible que le candidat très attendu dans la cité des Lacs a regagné sa résidence privée

Ce samedi 12 Yamoussoukro est fortement mobilisé pour la réussite de cette cérémonie fortement attendue par les militants et sympathisants de ce parti politique .

Sapel MONE

Comments

comments