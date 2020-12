Investiture du Président Ouattara : Guillaume Soro annonce une instabilité permanente en Côte d’Ivoire

Le Président de GPS s’est adressé solennellement ce dimanche 13 décembre 2020 aux ivoiriens.

Guillaume Soro dans son message à la nation, à la veille de l’investiture du président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, lève le voile sur l’instabilité grandissante du pays suite à l’investiture de son rival juré.

Ivoiriennes, Ivoiriens,

Chers compatriotes,

Demain Lundi 14 décembre 2020, M. Ouattara en violation de l’article 55 de la constitution, prend le risque insensé d’enfoncer la Côte d’Ivoire définitivement dans le désordre et l’instabilité permanents. Il ne reste plus qu’aux démocrates de se relever ! Le seul remède à l’instabilité demeure la démocratie. Ce n’est pas en ostracisant le peuple et certains fils de la Côte d’Ivoire qu’on construit la paix. Penser que la venue de Chefs d’Etat à une investiture illégale et illégitime, inconstitutionnelle, est gage de reconnaissance est un leurre. C’est se blaguer soi-même.

J’ai vécu nombre de situations similaires. Par exemple, J’étais moi-même personnellement présent à l’investiture du Président Jacob Zuma en Afrique du Sud ! Que de chefs d’Etat présents se bousculaient les uns les autres, juste pour une audience ! Le président Zuma, élu conformément à la constitution sud-africaine, a pourtant été contraint à la démission le 14 février 2018 (notez la correspondance des dates), avant le terme de son mandat.

Je regrette que la forfaiture du 3ème mandat se prolonge en Côte d’Ivoire et donne ainsi le pire exemple de l’histoire de la sous région ouest-Africaine.

Je demeure convaincu que le Peuple de Côte d’Ivoire a son avenir entre ses propres mains et que, unis contre la forfaiture, les Ivoiriens fonderont l’Etat de droit et la démocratie qui sont leurs plus légitimes et nobles aspirations.

Je rassure tous les Ivoiriens que le combat engagé en cette année 2020 aboutira à une victoire du peuple souverain de Côte d’Ivoire!

C’est le lieu d’appeler tous les peuples africains à résister fermement et à combattre contre les 3èmes mandats et les présidents à vie !

Fait ce 13 décembre 2020

Guillaume Kigbafori Soro

Président de GPS

Ancien Premier ministre

Ancien Président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire

Comments

comments