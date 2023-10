Israel: le Parlement entérine la formation d’un gouvernement d’urgence

Le Parlement israélien a voté en faveur de la création d’un gouvernement d’urgence et d’un cabinet de guerre, avec 66 voix pour et 4 contre. Cette décision fait suite à l’annonce du Premier ministre Benjamin Netanyahu et de son rival Benny Gantz, bien que le chef de l’opposition, Yaïr Lapid, ait décliné l’invitation à rejoindre le gouvernement.

Le Parlement israélien a approuvé la création d’un gouvernement d’urgence lors d’une session extraordinaire diffusée en direct. Le vote, qui a obtenu un fort soutien avec 66 voix en faveur et seulement 4 voix contre, marque une étape importante dans la réponse du gouvernement israélien à la récente escalade des hostilités avec le Hamas.

Ce gouvernement d’urgence a été annoncé conjointement par le Premier ministre Benjamin Netanyahu et son rival, Benny Gantz. Il comprendra cinq nouveaux ministres de la formation de Benny Gantz, et sa création vise à renforcer la réponse du gouvernement face à la situation actuelle.

Toutefois, il est à noter que le chef de l’opposition, Yaïr Lapid, a annoncé plus tôt qu’il refusait de rejoindre ce gouvernement d’urgence. Cela souligne les divisions politiques persistantes en Israël, malgré l’appel à l’unité nationale pour faire face à la crise.

Pour rappel, le Hamas a lancé samedi dernier, une attaque coordonnée contre l’Israel avec une prise d’otage de plusieurs israéliens ainsi que des ressortissants d’autres pays. Alors que la communauté internationale multiplie les appels au desescalade, la situation ne cesse malheureusemnt de s’aggraver avec un bilan des victimes qui s’alourdit des deux côtés.