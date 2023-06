Italie : 5 joueurs du TP Mazembe profitent d’un tournoi pour “disparaître”

Au cours d’un tournoi organisé par la Lazio Rome, cinq membres de l’équipe des moins de 17 ans en formation à la Katumbi Academy se sont évanouis dans la nature.

Il s’agissait de leur deuxième participation à la Lazio Cup, au coeur de la botte italienne. Et à l’instar de la première édition, les jeunes joueurs duTout Puissant Mazembe s’en réjouissaient. Avec des arrières pensées peut-être pour certains.

Cinq de ses jeunes ont pris la fuite et sont encore introuvables. Le club de Lubumbashi a fait un long communiqué, pointant du doigt les parents et d’autres complices en RDC et en Europe.

L’affaire est embarrassante pour l’un meilleurs clubs d’Afrique. Son propriétaire n’est autre que Moïse Katumbi. Il est l’un des candidats à la prochaine élection présidentielle en RDC, dont le scrutin est prévu pour décembre.

Les fuyards n’ont même pas attendu la fin du tournoi pour mettre les voiles, ce qui pousse les dirigeants à soupçonner leurs parents et des possibles contacts extérieurs à l’académie d’être complices de leur fuite.

Enquête en cours

Selon la direction de la Katumbi Football Academy, la police italienne effectue ses recherches.

Jean-Claude Loboko, directeur du centre de formation et chef de la délégation, séjourne d’ailleurs encore en Italie pour faciliter l’enquête de la police. « Nous étions malheureusement dans un hôtel où il y avait beaucoup de personnes. Nous étions même avec une autre équipe italienne, Ancona, qui était avec nous. Nous avons demandé que les portes des secours soient fermées, ça n’a pas été fait. Ensuite, il y a eu des enfants qui ont pris des risques, notamment un qui est passé par la fenêtre, qui a sauté du premier étage, qui a mis sa vie en danger », précise l’éducateur.

Le club congolais a saisi l’UEFA et la FIFA. Il est demandé aux deux instances d’empêcher la signature des cinq joueurs concernés dans des formations du Vieux Continent.

« Il n’est pas question que le Tout Puissant Mazembe qui aura assuré leur formation technique et sociale se retrouve perdant », ajoute Jean Claude Loboko. « Ce que nous espérons, c’est que les cinq joueurs soient rapidement retrouvés et qu’ils rentrent en République démocratique du Congo. Ils ne risquent rien d’autre qu’une expulsion” a-t-il conclu.

A l’inverse, les personnes majeures impliquées dans cette affaire s’exposent à des sanctions judiciaires.