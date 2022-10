Italie: Soumahoro, premier député italien noir

Soumahoro, premier député italien noir, élu le 25 septembre, a fait son entrée au parlement en costume et bottes en caoutchouc en hommage aux travailleurs agricoles étrangers exploités en Italie.

Lorsqu’il arrive à Rome en 1999, il découvre les conditions de vie difficiles réservées aux exilé·es : “J’étais sans-abri. Je me suis retrouvé en Italie et j’ai dormi dans les champs, dans la rue. Et en même temps, j’ai lutté pour sortir de cette boue de l’exploitation”, raconte-t-il.