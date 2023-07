Jacqueville / Le maire Beugré lance une série d’inaugurations – Une gare routière de 400 millions ouverte jeudi

C’est la veille des élections et l’heure du bilan pour les maires et présidents de conseils sortants. A Jacqueville, le maire Beugré Joachim qui rempile pour un 3e mandat est à l’œuvre dans une campagne d’inauguration des infrastructures réalisées sous son mandat. Jeudi 20 juillet 2023, il a invité les habitants de la ville balnéaire à l’ouverture de la nouvelle gare routière aux entrées de la ville non loin du lycée professionnel de la ville. Une infrastructure qui aura coûté un peu plus de 400 millions de Fcfa supportés non pas par les caisses de la mairie mais par des financements extérieurs, fruit de son approche managériale.

De fait la nouvelle gare routière était un ravin occasionné par la construction de la route qui part du pont de N’Djem à Jacqueville dans les années 80. Il a fallu remblayer ce trou béant de 3 mètres de profondeur. Coût estimé, 250 millions de Fcfa. Une négociation avec le groupe Kanazoé réussit à conclure l’affaire. Il fallait maintenant bâtir l’infrastructure proprement dite. Le maire jouera de ses relations pour bénéficier d’un fonds de 150 millions du projet à impact rapide des régions de la présidence ivoirienne avec lequel le projet démarre en 2020 et le bâtiment principal sort de terre. Le Conseil Pétrole et Gaz dirigé à l’époque par le député Lobo Léon joue sa partition en électrifiant l’endroit. Quant au chef du village de Grand Jack, il fournira la terre pour le remblayage total du ravin. Dans son discours, Joachim Beugré a adressé ses remerciements à chacun de ces acteurs qui ont permis d’ériger la nouvelle gare qui fait la fierté du nouveau Jacqueville. Les nombreux invités parmi lesquels des transporteurs, le sous-préfet de Jacqueville, des chefs de village et chefs de communauté ont exprimé leur joie de voir enfin leur ville dotée d’une gare moderne. Pour eux, c’est un rêve qui est devenu une réalité.

Le 27 juillet prochain, les habitants de la capitale des 3A sont encore invités à l’inauguration de la nouvelle mairie. Sur les lieux, les ouvriers sont à l’œuvre pour faire les finitions. Une autre réalisation qui donne fière allure à une ville qui sort peu à peu de son statut de gros village paisible.