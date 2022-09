« J’ai un pincement au cœur »: Didi B se confie après sa demande en mariage à sa fiancée

Didi B n’est pas totalement heureux après avoir demandé sa fiancée Saraï en mariage en plein concert. Dans une récente sortie médiatique, le rappeur s’est confié sans langue de bois sur ce qui entrave son bonheur.

En plein concert au palais de la culture de Treichville le samedi 27 août dernier, Didi B a surpris tout le monde en faisant sa demande en mariage à sa fiancée Saraï D’hologne. Devant plusieurs milliers de fans, le rappeur a sorti une bague de sa poche pour demander officiellement sa fiancée en mariage après l’avoir invité sur scène.

Cependant, quelques jours après cette belle surprise qui continue de susciter l’admiration des internautes, le rappeur n’est pas encore totalement fier de lui-même. Dans une récente entrevue relayée par Euloge Kuyo First, Didi B s’est confié sur ce qui constitue un obstacle pour le bonheur auquel il aspire.

En effet, l’ancien leader du groupe Kiff no Beat s’en veut tellement parce qu’il n’est pas encore totalement disponible pour prendre soin de sa fiancée comme cela se doit. « J‘ai un pincement au cœur, ma femme et moi, on a charbonné, bossé et réfléchi ensemble sur ma carrière et maintenant que tout va bien pour moi, je n’arrive pas à être disponible pour elle car je suis tout le temps parti, on n’arrive plus à bien se promener comme avant, c’est un peu difficile pour moi mais je tiens à dire merci à Dieu pour tout, c’est la vie et j’aurai le temps de me rattraper« , a indiqué le rappeur.

Pour rappel, la future épouse de Didi B, Saraï D’hologne est artiste peintre de nationalité Ivoirienne. Elle est à la tête d’un univers artistique dédié à la décoration murale d’intérieur et d’extérieur de la maison nommée SARTAÏ.

Melv

Comments

comments