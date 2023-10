« Je m’excuse », Tayc fait son mea culpa

Le chanteur franco-camerounais Tayc, un an après avoir brandi le dessous d’une fan en plein spectacle, vient faire son mea culpa.

Tayc, le chanteur franco-camerounais, a suscité la polémique l’année dernière suite à plusieurs incidents lors de ses concerts. Une danse suggestive avec une fan sur scène à Abidjan a déclenché une vive réaction sur les réseaux sociaux.

Et lors d’un autre spectacle, une femme mariée a lancé son caleçon sur scène, que Tayc a exhibé de manière inappropriée devant le public. Ces comportements ont provoqué une vague de critiques et de réactions négatives en ligne.

Récemment, le jeune artiste de 27 ans a présenté des excuses, reconnaissant avoir agi de manière irrespectueuse envers la femme et s’adressant à tous les fans qu’il a pu blesser par ses actions.« Quand je suis en concert, je suis à 400 % et des fois j’abuse mais c’est juste pour le show. Là j’ai vu que cette scène avait choqué mes fans et je m’excuse. Je vais devoir modérer mon comportement à l’avenir », déclare-t-il

Le chanteur a expliqué ensuite que son comportement avait pour seul but de divertir le public et d’apporter une touche d’extravagance à son spectacle. Cependant, il a rapidement réalisé que cela n’avait pas été bien reçu, d’où sa présentation d’excuses.