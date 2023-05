« Je suis enceinte de … », Lolo Beauté fait une grande annonce

Déjà mère de cinq enfants qu’elle élève toute seule, Lolo Beauté est enceinte de son 6è enfant. La grosse surprise a été dévoilée au futur père dans un live Tik Tok le mercredi 17 mai 2023. « Il ne vous a pas dis que son bébé arrive? Je vous annonce, bientôt je vous ferais un garçon », a lâché Lolo Beauté telle un buzz avant de clarifier son état actuel.

« J’ai une fois menti sur un enfant? Je suis enceinte de Tiesco, ça fait deux mois et demi. Je vais faire un bébé garçon », a-t-elle expliqué en montrant tout excitée son ventre rond. « Voilà le ventre qui est là, je parle mais est-ce que le ventre dimunie? ça fait deux mois et demi, ton garçon est là, je vais accoucher, tu ne seras même pas au courant », a-t-elle confié à Tiesco Le Sultan qui avait l’air très étonné.

A en croire Tiesco Le Sultan, c’est un nouveau coup de buzz car il ne croit pas à cette affaire de grossesse et si c’état vrai, l’enfant ne serait pas de lui. « Tu dis ce n’est pas toi non ? Quand le Bébé va sortir, il ne va pas porter ton nom. Quand tu faisais tes bêtises pendant le mois de carême, je te regardais… Et en plus, la grossesse a été menée parce que ta mère l’a demandé. Je ne suis pas dans buzz. Je suis enceinte de toi Tiesco, ça fait deux mois et demi », a-t-elle insisté.

« Je ferai mes 7 enfants… »

Et à Tiesco Le Sultan de réitérer: « C’est jamais moi… ». Pour rappel, il y a environ deux ans, la soeur du révérend pasteur Camille Makosso a indiqué qu’elle voudrait avoir 7 enfants et qu’elle a les moyens de s’en occuper.

« C’est les femmes pauvres qu’on bat. Battez-les jusqu’à leur dernier souffle si elles n’ont pas envie d’aller travailler (…) Ce n’est pas garçon qui fait mes dépenses. Je travaille dur pour couvrir mes dépenses qui s’élèvent à 5 millions. Je ne compte pas sur un homme. J’ai demandé à Dieu de me donner 7 enfants comme ma mère. Aujourd’hui j’en ai 5, il me reste 2 autres à faire et peu importe avec qui, je ferai mes 7 enfants que je vais entretenir au calme », avait t-elle réagi.