Jeudi 4 janvier 2024: Journée mondiale du braille

Pour célébrer la naissance de Louis Braille, le 4 janvier a été déclarée Journée Mondiale du Braille en 2001. Cette journée est l’occasion de souligner le handicap dont souffrent les aveugles et les mal-voyants, mais aussi de rappeler l’existence du braille, un alphabet tactile.

2 rangées de 3 points, tout simplement

Braille, qui n’est pas né aveugle mais qu’il l’est devenu très jeune suite à un accident, améliore un système d’écriture déjà mis à place par Charles Barbier appelé sono-graphie. Le système de Barbier se basait uniquement sur les sons, ne prenant pas en compte l’orthographe, la ponctuation, les signes mathématiques… Insatisfait, Braille met en place son propre code alphabétique construit uniquement à partir de 2 rangées de 3 points, permettant 64 combinaisons comprenant l’alphabet, les accents, la ponctuation, les caractères musicaux…

L’alphabet braille est rapidement adopté car nettement supérieur au système précédent.

Le coeur en braille

L’actualité n’est pas toujours souriante, loin s’en faut, alors quand un film met en scène de si belle façon un sujet délicat comme la perte de la vue, ne boudons pas notre plaisir.

Le coeur en Braille est un film de Michel Boujenah sorti au cinéma en décembre 2016. Il raconte l’histoire d’une jeune fille qui devient aveugle et se lie d’amitié avec un jeune garçon alors que tout les oppose… mais on ne vous en dira pas plus, allez le voir !