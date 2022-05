Dans un entretien accordé à L’Esportiu, le président du FC Barcelone Joan Laporta sévèrement critiqué le pouvoir financier du PSG. Le dirigeant espagnol s’inquiète pour la “pérennité du football en Europe”.

La prolongation de Kylian Mbappé au PSG a provoqué énormément de réactions dans le monde du football. La presse espagnole a d’ailleurs annoncé que le vestiaire du FC Barcelone avait jubilé après l’échec du Real Madrid sur ce dossier. Dans une vidéo publiée par EL Chiringuito, on voit le président des Blaugranas, Joan Laporta déclaré: «ce n’est jamais triste». Toutefois, le dirigeant catalan s’oppose aux méthodes du PSG, qui «fausse le marché» selon lui.

Dans un entretien accordé à L’Esportiu, Laporta va même très loin en comparant les contrats des joueurs qui signent au PSG à de “l’esclavage ». «Les joueurs finissent par être kidnappés pour l’argent et ceux qui signent au PSG ont presque signé leur esclavage. Ce sont les effets qu’un club qui a derrière un État. Cela va à l’encontre des principes de l’Union Européenne. C’est une réflexion à avoir sur la pérennité du football en Europe», a lâché l’avocat.

Malgré tout, Joan Laporta se réjouit de la non-venue de Mbappé au Real Madrid: «Il y a un rival direct qui n’est pas renforcé et nous préférons qu’il ne puisse pas nous gêner en matière de compétition». Pour rappel, le FC Barcelone a terminé la saison sans le moindre trophée malgré plusieurs transferts effectués et la venue de Xavi sur le banc de touche. Les Blaugranas comptent retrouver les sommets de l’Espagne lors du prochain exercice, et un rival moins renforcé fait forcément leurs affaires.

Melv

Comments

comments