Johnathan Attard, le ministre de la Justice maltais dépense près de 2 000 euros en données mobiles à Maurice

Sale temps pour les ministres de la Justice ! À Malte, certains sont révoltés. Et pour cause ! La facture téléphonique d’un ministre, qui plus est celui de la Justice, s’élève à 3 000 rien que pour la connection à Internet (roaming mobile data).

Johnathan Attard était à Maurice du 20 au 26 novembre dernier. Il participait à une conférence qui s’est tenue du 22 au 25 novembre à l’hôtel Intercontinental à Pointe aux Piments. La conférence réunissait des ministres de la Justice de plusieurs pays du monde. Une question a été posée sur la facture téléphonique du ministre Attard au Parlement maltais. La réponse a provoqué un scandale.

Rien que le ministre a dépensé € 1 963 en six jours en termes de données mobiles internationales. Deux membres de la délégation ont, eux, dépensé € 983 et € 339 respectivement. Au total, la facture s’élève à € 3 286 pour la connexion à Internet. Le ministre a argué que la qualité d’Internet à Maurice n’est pas bonne et qu’il y avait eu un cas de féminicide à Malte alors qu’il se trouvait à Maurice. Ainsi, il a dû être en constante communication avec les autorités de son pays. Ses arguments ont été loin de convaincre !