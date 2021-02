Johnny Patchéko à Soro Guillaume : “tu ne représentes plus rien ici en Côte d’Ivoire”

L’activiste Johnny Patchéko sans pitié, s’en prend à Guillaume Soro Guillaume, Président de GPS.

“Soro Guillaume, nous attendons toujours le tabouret sur lequel tu avais promis faire asseoir le président Ouattara pour lui demander des comptes et lui donner conseils. Tu as crié haut et fort que les élections présidentielles n’allaient pas se tenir. Les élections ont eu lieu. Dieu a béni le président Ouattara. Il a remporté les élections. Les Ivoiriens sont heureux. Le pays est sur de bons rails. La Côte d’Ivoire est sur le chemin du développement.

C’est bientôt les élections législatives. Moi-même je suis candidat.

Tu dis que tu ne fais plus la politique. Mais tu optes pour les coups d’État. Concentre-toi alors sur tes coups d’État.

Tu es un inculte. Tu es un pur fruit de la rébellion.

Les Ivoiriens t’ont oublié. Tu ne représentes plus rien ici en Côte d’Ivoire.”

