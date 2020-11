Johnny Patcheko : ” Je ne suis pas un partisan du culte de la personnalité”

Le Cyber activiste Johnny Patcheko a tenu samedi à lever le voile sur sa position .

Johnny Patcheko règle ses comptes dans son direct.

” Je ne suis pas un vendu”.

« En politique, on n’ adore pas une personne.

La politique est un débat d’idées.

Des internautes dans leurs commentaires me traitent de vendu. Parceque qu’ils n’admettent pas le fait que je ne sois plus pour Laurent Gbagbo. Que je soutiens les idées du président Alassane Ouattara aujourd’hui. Ma vie n’est pas définitivement liée à celle du président Laurent Gbagbo. La politique est un débat d’idées. C’est un jeu de contradictions. On adhère aux idées de celui avec qui on a la même vision. Je rappelle aux partisans de Laurent Gbagbo cette phrase de leur mentor : ” Le jeu politique doit être un débat contradictoire. C’est cela la démocratie. Les hommes politiques n’ont pas définitivement les mêmes points de vue sur certaines situations. Les idées peuvent diverger ou converger d’une situation à une autre. Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié sont aujourd’hui alliés contre Alassane Ouattara. Pourtant, Bédié et Gbagbo sont idéologiquement incompatibles. Gbagbo est de gauche. Bédié et Ouattara sont de droite. Donc, demandez-leur aussi pourquoi ils sont mis aujourd’hui en alliance, ce qui n’était pas le cas hier. Oui, la politique est le jeu de la contradiction. Alors, qu’on arrête de me traiter de vendu juste parce que hier je soutenais les idées du président Laurent Gbagbo et qu’aujourd’hui je soutiens celles du président Alasane Ouattara. Je ne suis pas un partisan du culte de la personnalité. Je n’adore, je ne vénère pas une personne comme c’est le cas pour certains. Je ne soutiens pas à vie un politicien”.

Sapel MONE

