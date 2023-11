Journée des femmes-Abissa 2023: La marraine Mariatou Koné met en mission ses filleules

“Je voudrais, en ce jour béni du 1er novembre, vous mettre en mission afin de sensibiliser nos enfants, nos jeunes, nos époux et nos proches à la chose culturelle”, a déclaré, ce mercredi 1er novembre, la ministre Mariatou Koné, marraine de la journée dédiée à la femme à l’occasion de l’Abissa 2023. Pour la circonstance, elle avait à ses côtés la ministre de la Culture et de la Francophonie Mme Françoise Remarck.

C’est par nos valeurs et richesses culturelles, dira-t-elle, que nous pouvons aller, la tête haute, au rendez-vous de l’universel, qui est rendez-vous du donner et du recevoir.

La marraine Mariatou et sa collègue Françoise Remarck avec Sa majesté Tanoé et la reine mère

Cet événement qui a ouvert ses portes, le 29 octobre 2023 est la fête annuelle des NZima Kôtôkô. Il repose, a souligné le Professeur Mariatou Koné, sur un ensemble d’activités. Activités, a-t-elle rappelé, ayant pour fondements la promotion des valeurs culturelles, la promotion des valeurs morales, la promotion des valeurs démocratiques, de justice et d’équité, en vue d’une société paisible, cohésive et harmonieuse.

La marraine de la journée dediée à la femme a salué et rendu un hommage à Sa Majesté Tanoé Amon Paul Désiré, Roi des NZima Kôtôkô, Président de la Chambre Nationale des Rois et Chefs Traditionnels de Côte dIvoire, et au peuple NZima Kôtôkô de Grand-Bassam. Et ce, pour la perpétuation de cette tradition qui réconcilie avec la culture. “Pour continuer à exister en tant que société autonome, tout en s’ouvrant au monde extérieur, nous devons savoir conserver et valoriser ce qui fait notre identité propre, notre originalité et notre spécificité”, a affirmé la ministre.

Mais avant, elle a tenu à saluer et remercier la reine-mère, Sa Majesté Obachiman NGuettia Eba épouse Koné, et la sénatrice Marie Irène Richmond Ahoua, pour le choix de sa personne comme marraine de la Journée des femmes dans le cadre de l’Abissa, événement culturel multidimensionnel.

Pour la ministre Mariatou Koné, il faut aider la jeunesse à s’intéresser à sa culture et à ses traditions. “Notre jeunesse a besoin de repères pour son évolution et pour se projeter dans le temps”, a-t-elle soutenu.

Selon la ministre, un événement comme l’Abissa contribue au renforcement de l’identité culturelle et touristique du pays. Et ce, par son originalité, son contenu riche, chargé de symboles et d’instructions ainsi que par son impact sur la société ivoirienne. L’Abissa, s’est-elle réjouie, fait la fierté de la Côte d’Ivoire.