“Journée des partenaires”: Kandia Camara exhorte au partage d’expérience avec les plus jeunes

Le Bureau ivoirien pour l’intégration africaine (Bipia) a décerné des diplômes d’honneur de l’intégration à des personnalités et des communautés vivant en Côte d’Ivoire.

C’était le 23 février 2023, à Abidjan-Cocody, Angré au siège de ladite institution où la communauté Yacouba Sylla, les communautés peules et bien d’autres ont été distingués. C’était à l’occasion de la journée des partenaires en présence de la ministre d’Etat, ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia Kamissoko Camara. « L’intégration n’est pas une affaire de Chefs d’Etat encore moins la chose du Gouvernement, l’intégration c’est l’affaire de tous. Il s’agit pour vous et pour nous tous de travailler à la création de richesses, d’être des Champions nationaux comme le souhaite le Premier Ministre Patrick Achi », a affirmé la ministre Kandia Camara.

Recueillir, collecter et traiter les préoccupations des partenaires

Aux récipiendaires, elle a expliqué que le Bipia est l’interface entre eux et l’Etat de Côte d’Ivoire. Et ce, pour toutes les questions relatives à l’intégration. Son rôle, a-t-elle, insisté est de recueillir, collecter et traiter toutes les préoccupations des partenaires.

Pour Directeur du Bipia, Oumar Kaba N’Diaye cette distinction vise à exhorter la jeunesse ivoirienne à l’entrepreneuriat et de façon symbolique la contribution des communautés étrangères à l’essor économique de la Côte d’Ivoire ».

Aussi a-t-il indiqué qu’au nombre des outils développés par sa structure figure « La journée des partenaires ». « Initiée depuis 2018, cette journée a pour objectif principal de créer un cadre d’échange permanent et de collaboration efficace entre les partenaires de l’intégration », a-t-il expliqué. Cette journée, a-t-il poursuivi, invite les « partenaires » à collaborer et à partager leurs expériences, à mutualiser leurs forces. Et surtout, dira-t-il, à s’inscrire résolument dans la dynamique d’un partenariat gagnant-gagnant. M. Kaba N’Diaye a souligné que la journée des partenaires est un espace de dynamisation des rapports de collaboration entre les partenaires et l’Etat ivoirien. Et ce, pour la construction d’ « une Côte d’Ivoire ouverte et prospère, qui rayonne à l’extérieur et qui capte les Investissements Directs Etrangers à travers la coopération internationale et l’intégration régionale ».

A propos des nominés, il a expliqué que ces derniers jouent un rôle inestimable dans le développement de la Côte d’Ivoire. Ces nominés, a-t-il fait savoir, sont pour la plupart de hautes personnalités politiques et militaires, Chefs de communautés, Opérateurs économiques.

A l’en croire, ces opérateurs agissant dans divers secteurs d’activités (mines et énergies, bois, commerce, cacaoculture, bâtiments, médecine, aviation, sport et informatique) sont tous des créateurs de richesses.

Félicitant les récipiendaires, la ministre d’Etat Kandia Kamissoko Camara a soutenu que leur sélection démontre qu’ils sont des acteurs dynamiques de l’intégration. Et d’affirmer que celle-ci constitue l’une des priorités de l’Etat de Côte d’Ivoire.

La création du diplôme d’honneur de l’intégration s’inscrit dans la vision du gouvernement

Aux récipiendaires, elle dira : « Vous contribuez de façon significative au développement économique social et culturel de ce pays ». Mme la ministre a soutenu qu’elle est heureuse que le Bipia ait détecté de tels partenaires pour les mettre à la lumière afin de partager leurs expériences avec les plus jeunes.

Selon elle, la création du diplôme d’honneur de l’intégration est une belle initiative qui s’inscrit dans la vision de la politique d’intégration du Président Alassane Ouattara, élu Champion de l’agenda 2060 de l’Union africaine (UA).

Au nom des partenaires, Ejarkaminor Sylvester Riicolins, de nationalité Nigerian, promoteur de plusieurs évènements culturels, de la foire Made-In-Nigeria (Mine) et de la foire Cedeao et des Pays amis, dénommée Ecofairs a, au nom, des partenaires, exprimé sa reconnaissance au Bipia. Expliquant son parcours avec le Bipia, il a souligné que lorsqu’il rencontrait le Bipia en 2010, il n’était qu’un simple promoteur d’événement culturel entre la Côte d’Ivoire et le Nigeria. « Aujourd’hui, grâce à l’accompagnement technique du Bipia, je suis devenu le promoteur de la foire économique de la Cedeao et des pays amis, une première dans la sous-région. Et mon carnet d’adresses s’est enrichi », a-t-il affirmé. Après quoi, il a invité ses collègues partenaires, les organisations non étatiques engagés aux côtés de l’Etat de Côte d’Ivoire dans la promotion de l’intégration, à développer une certaine proximité avec le Bipia.

Pour leur part, les récipiendaires exprimant leur reconnaissance au Bipia ont affirmé que leur responsabilité est engagée dans la construction du brassage des populations vivant en Côte d’Ivoire ainsi que le développement économique de ce pays. Aussi ont-ils promis amplifier leurs actions sur le terrain.

