Journée FIFA : la Côte d’Ivoire privée de 3 champions d’Afrique

La Côte d’Ivoire va défier le Bénin et l’Uruguay pour lors des journées FIFA de mars 2024. Pour ces deux rencontres, trois vainqueurs de la Coupe d’Afrique des Nations, CAN 2023 sont absents.

La Côte d’Ivoire privée de 3 champions d’Afrique contre le Bénin et l’Uruguay

Emerse Faé a dévoilé ce lundi 11 mars, la liste des joueurs convoqués pour les deux prochains matchs des Éléphants de Côte d’Ivoire. Pour ces rencontres contre le Bénin et l’Uruguay, le sélectionneur national s’est passé de trois joueurs, vainqueurs de la CAN 2023.

Il s’agit du capitaine Serge Aurier, Sébastien Haller et de Christian Kouamé. Selon Emerse Faé, les trois joueurs sont indisponibles. Deux d’entre eux, Serge Aurier et Christian Kouamé reviennent de blessure et sont trop justes pour competir.

« Comme vous pouvez le constater, on a pris la décision, avec le staff, de repartir avec les champions d’Afrique. À l’exception de Sébastien Haller, qui est blessé, de Christian Kouamé, qui revient d’un palu, et de Serge Aurier, qui revient de blessure aussi, tous les champions d’Afrique sont présents », a expliqué celui qui vient d’être confirmé sélectionneur national.

Pour cette première liste d’Emerse Faé, Guela Doué, sociétaire du Stade Rennais en France est convoqué. Le jeune défenseur va honorer sa première sélection avec l’équipe fanion de la Côte d’Ivoire.