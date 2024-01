Journée internationale de l’éducation (Jie) : Les acquis en Côte d’Ivoire

.

Selon l’UNESCO, le thème de cette édition doit permettre un changement en profondeur et doter les apprenants de connaissances, de valeurs, et d’attitudes et comportements nécessaires pour devenir des agents du changement dans leur communauté.

Marqué durant plusieurs années par des violences et des phénomènes dont celui communément appelé « congés anticipés », le milieu scolaire ivoirien a connu de nombreux changements depuis la nomination à la tête du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation de la socio-anthropologue, Professeur Mariatou KONE. Dès sa prise de fonction, elle a initié plusieurs actions d’envergure afin d’assainir l’environnement scolaire et de mettre fin au phénomène des congés anticipés qui avait la peau dure et qui a perduré 15 années durant.

En Côte d’Ivoire, sous la houlette du Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, l’institution éducative a été reformée et dotée de ressources humaines, d’infrastructures, de matériels didactiques et pédagogiques adéquats.

De 2011 à ce jour, d’importantes mesures et reformes ont été prises dans le cadre de l’amélioration du système éducatif.

Sur la période de 2011 à 2023, de nombreux acquis ont été enregistrés. Il s’agit entre autres, du taux brut de scolarité qui est passé de 89,60% sur la période 2013-2014 à 99,93% en 2018.

S’agissant du taux d’achèvement du primaire, il est passé de 59,1% en 2012 à 78,22% en 2022 et celui du secondaire premier cycle est passé de 34,5% en 2012 à 68,22% en 2022.

Au titre des ressources humaines, après le recrutement de 10.300 enseignants du primaire et du secondaire de 2019 à 2020, 18.000 instituteurs adjoints ont été recrutés de 2021 à 2023 dont 7000 dans le cadre de l’année de la jeunesse 2023, 1100 parmi eux ont bénéficié du déplafonnement de l’âge.

Au niveau des infrastructures d’accueil, 36125 salles de classe ont été construites au primaire de 2012 à 2022 contre 12986 salles de classe sur la période 2001-2011.

Au niveau du secondaire, 168 collèges de proximité ont été construites de 2011 à 2023.

14 lycées d’excellence de jeunes filles avec internat sont en cours de réalisation dont 10 déjà sortis de terre en 2023. En 50 ans, la Côte d’Ivoire n’avait que 4 lycées d’excellence.

La réhabilitation de 14 CAFOP et 2 en construction à Anyama et Boundiali.

Afin de soutenir, la communauté éducative et les parents d’élèves, un peu plus de 50.000.000 de kits scolaires ont été distribués par le Gouvernement dans les établissements primaires publics de Côte d’Ivoire pour une valeur de 130 milliards de FCFA de 2011 à 2023.

Pour l’année scolaire 2023-2024, les élèves ont bénéficié de 3 769 663 kits d’une valeur de 7,8 milliards de FCFA.

Au titre des cantines scolaires de 2014 à 2019, le Gouvernement ivoirien a investi 16,2 milliards de FCFA pour offrir un repas à plus d’un million d’écoles.

La Côte d’Ivoire compte à ce jour 5602 cantines scolaires.

L’intensification de la lutte contre la tricherie et la fraude aux examens à grand tirage à travers des mesures et des actions de grande envergure qui ont permis de réduire considérablement le taux. Ainsi nous sommes passés de 16180 cas en 2020 à 10 382 en 2021 puis à 4236 en 2022 et 1943 en 2023.

Dans le cadre de l’apprentissage, l’on note le renforcement de la digitalisation et l’élargissement de l’accès aux ressources éducatives à travers l’outil didactique « Mon École à la maison » et l’aménagement de salles multimédia dans plusieurs établissements et CAFOP sans oublier la révision des curricula.

Pour parvenir à une école de qualité, le Gouvernement Ivoirien, soucieux des défis présents et futurs a initié des actions de promotion et de renforcement des capacités techniques et opérationnelles des acteurs du système éducatif.

Outre, le prix national d’excellence, plusieurs d’entre eux dont des enseignants craie en main ont reçu des distinctions dans l’ordre du mérite de l’Éducation Nationale.

Aussi, dans l’optique de l’atteinte des objectifs, le Gouvernement a doté les acteurs de la chaine d’encadrement et d’inspection, de 144 véhicules, 15 minicars ainsi que plusieurs matériels et outils didactiques aux établissements scolaires.

Le taux d’analphabétisme est passé de 51% en 2002 à 47% en 2021.

Toutefois, le gouvernement multiplie les initiatives et actions en faveur de l’alphabétisation. Cela se traduit également par l’ouverture de centres d’alphabétisation dans tous les établissements publics, le lancement de la campagne d’alphabétisation, la création de 2618 centres d’alphabétisation, la création de 443 classes passerelles de 2022 à 2023, ce qui a permis d’élargir l’offre d’intégration des enfants hors du système.

L’encadrement de 3807 structures d’éducation islamique afin de diversifier et améliorer les apprentissages à l’attention des enfants issus de ces systèmes et à leur offrir les mêmes chances et opportunités de réussite.

Toutes ces actions ont été possibles grâce à la volonté politique et à la vision du Président de la République Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA et sa vision d’une école de qualité et inclusive. Le Gouvernement Ivoirien dirige par le Premier Ministre, chef du Gouvernement, Monsieur Robert Beugré MAMBE entend poursuivre et intensifier les actions pour l’atteinte des résultats escomptés.