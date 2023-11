Journée mondiale du Tourisme : Adiaké accueille ce jeudi les festivités nationales

« La cité lagunaire d’Adiaké abritera ce jeudi 16 novembre 2023, la célébration officielle au plan national, de la Journée mondiale du tourisme (Jmt) », rapporte une note d’information du ministère du Tourisme transmise à Fratmat.info.

Cette journée est placée sous le haut patronage de SEM. le Premier ministre Robert Beugré Mambé, le parrainage de Dr Aka Aouélé, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, président du Conseil régional du Sud-Comoé, sous la présidence du ministre du Tourisme, Siandou Fofana.

Décalée de la date officielle de sa célébration, le 27 septembre 2023, relativement à un agenda international fort chargé, la Journée mondiale du Tourisme a été l’occasion pour le gouvernement ivoirien via le ministre du Tourisme et des Loisirs d’engager les populations pour la pratique d’un Tourisme respectueux de l’environnement et de leurs intérêts. Et ce, eu égard au thème édicté par l’Organisation mondiale du tourisme (Omt) : « Le Tourisme pour des investissements verts ».

Une posture qui incline à opter pour une transition énergétique et plus respectueuse du cadre de vie des communautés locales. En réduisant d’une part l’empreinte carbone mais aussi en mettant en exergue le savoir-faire endogène, et d’autre part, en développant une meilleure visibilité des industries créatives locales à même de booster l’emploi local.

C’est en tout cas l’objectif de cette célébration officielle décalée, à en croire Dr Klo Fagama, Directeur général de l’industrie touristique et hôtelière (Dgith), cheville ouvrière de ce jamboree. Aussi exhorte-t-il, à quelques heures de ce rendez-vous majeur de l’agenda touristique national et international, les populations à offrir un accueil chaleureux au Ministre Siandou Fofana et ses hôtes de marque. Avant le volet officiel en fin de matinée, plusieurs activités ludiques, découvertes touristiques, initiations à des pratiques authentiques du terroir feront vivre une expérience inoubliable aux convives de la JMT.

Le Ministre Siandou Fofana déclinera en tout cas, au terme de cette célébration la nouvelle donne écologique de la stratégie nationale de développement touristique Sublime Côte d’Ivoire pour établir la Côte d’Ivoire comme un pays à vocation touristique, selon le Directeur général.