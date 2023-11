Journée nationale de la paix : Les agents d’une entreprise en cohésion autour des vertus de la forêt

Pour la célébration de la Journée nationale de la paix, plusieurs organisations se sont rapprochées de la forêt du Banco pour une randonnée dans le but d’épouser ses vertus et semer la cohésion chère à la Côte d’Ivoire.

C’est la Société de culture bananière (Scb) qui a mobilisé une centaine de travailleurs de son siège d’Abidjan pour cet exercice, aux côtés de plusieurs autres organisations dans le but de leur offrir l’opportunité de partager des moments ensemble en dehors du contexte professionnel habituel.

Une manière pour la direction, en lien avec l’État de Côte d’Ivoire qui travaille à consolider les liens entre ses populations, de renforcer les liens entre les membres de l’équipe et favoriser ainsi un environnement de travail plus harmonieux et coopératif.

Pour Kanga Jean Claude, coordonnateur Rse de l’entreprise, c’est également dans son intention d’œuvrer à la protection de l’environnement en cette journée où de nombreux hommes politiques procèdent à des planting d’arbres, qu’ils ont rapproché leurs agents de cette forêt.

« Ce sera pour certains d’entre eux l’occasion de mieux connaître la forêt mais également pour d’autres d’apprendre les valeurs que procurent la forêt », soutient-il. Avant d’ajouter qu’au passage, une sensibilisation sera faite sur la prévention du diabète.

Au cours de cet évènement, précise Jean-Claude Kanga, les agents auront le choix entre plusieurs circuits, notamment ceux de trois, cinq et huit kilomètres en fonction de leurs capacités.

Pour le responsable du département Rse, ce qu’il faut retenir, c’est que l’activité, bien que répondant à un élan national autour de la paix, devant permettre aux agents de passer du temps en plein air, entouré par la nature, a démontré des effets positifs sur la réduction du stress.

En tant que producteurs de banane, nous entretenons des espaces et ce sera l’occasion pour des agents d’Abidjan de percevoir l’importance de préserver les ilots forestiers dont nous disposons.